Rino Gattuso, excentrocampista y exseleccionador, comparece en rueda de prensa como nuevo entrenador de la Lazio: «Estoy orgulloso y con muy buenas sensaciones. Sé que hay que ponerse a trabajar mucho. Los demás problemas ahora no puedo resolverlos. Mi objetivo es sacar un equipo que haga honor a la gloriosa historia del club».
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Lazio, llega Gattuso: «Como seleccionador, fue un golpe duro, una herida que durará hasta el último adiós»
EL MERCADO
Sobre el mercado: «Debemos hacer dos o tres cosas y esperamos lograrlo —informa Gazzetta.it—. El objetivo es crear un ambiente familiar y un equipo que divierta y enorgullezca a la gente. Le he dicho al director y al presidente que, si se hacen ciertas cosas y puedo trabajar como quiero, no deben preocuparse, y eso es lo que he encontrado en sus palabras».
¿Fichajes? Necesitamos un central. En ataque valoraremos a Ratkov y otras opciones, pero por respeto a la plantilla no puedo hablar de ello hoy. En el centro del campo contamos con buenos jugadores y en los laterales somos varios; evaluaremos qué hacer con una base sólida. ¿Provedel? Tenemos a Mandas y a Motta; ahora debemos trabajar con calma y aislarnos del entorno, que hoy no es el ideal, pero nuestro camino es el trabajo, la profesionalidad y el sentido de pertenencia. Cambiar será difícil, pero no deben faltar las ganas».
GILA
«¿Gila? Si hubiera dependido de Fabiani y Lotito, se habría quedado. Quien no quiera quedarse, que se vaya; si alguien decide irse como Mario, que ha sido honesto y me ha dicho las cifras que le han ofrecido, no se puede discutir lo que ha aportado y había llegado el momento de que se marchara».
LA SELECCIÓN NACIONAL
Sobre la selección nacional, con la que no logró clasificarse para el Mundial tras la derrota en Bosnia en la tanda de penaltis de la repesca: «El fútbol se compone de situaciones puntuales y no podemos hacer nada al respecto. Como jugador tuve algo de suerte, pero ahora, como entrenador, me han dado un golpe duro. Es una gran decepción; la herida permanecerá hasta mi despedida, porque ha sido enorme. Hay rabia, pero tengo confianza; si no, no estaría aquí...».
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