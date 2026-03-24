Kenneth Taylor está cautivando a la Lazio y a muchos más. El centrocampista holandés, que llegó en enero a las filas biancocelesti procedente del Ajax, se ganó de inmediato la confianza del entrenador Sarri y de todo el entorno, y la ha devuelto sobre el terreno de juego con actuaciones convincentes y goles decisivos. Precisamente por eso, sobre todo tras su doblete ante el Bolonia en la última jornada de la Serie A, los focos del mercado de fichajes también se están centrando en él.
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Lazio, la Premier League tiene los ojos puestos en Taylor: para Lotito, sin embargo, es intransferible
INTERÉS PROCEDENTE DE INGLATERRA
Según Il Messaggero, más de un club de la Premier League habría puesto sus ojos en Taylor. No sería de extrañar que este verano llegaran ofertas importantes desde el otro lado del Canal de la Mancha por este jugador nacido en 2002. Sus cualidades como centrocampista de área a área encajarían a la perfección en el fútbol inglés y el precio a pagar no supondría un problema para los acaudalados propietarios de los principales clubes de esa liga. El problema, si acaso, es la voluntad de la Lazio. Es difícil que Lotito se deje convencer para ceder a una de sus nuevas joyas tras tan pocos meses. Las cláusulas de fidelidad incluidas en el contrato del jugador, que activan bonificaciones y primas por cada año que permanezca en Roma, hasta su vencimiento en 2030, son la prueba de lo mucho que el club apuesta por Taylor para sentar las bases del nuevo ciclo técnico de la plantilla.
PRECIO
Sarri ha apostado por él desde que llegó a Roma. En parte por necesidad, lo alineó de inmediato en Verona, el 11 de enero. Desde entonces, el holandés no ha vuelto a salir del campo. Los 15 millones (más 3 en concepto de bonificaciones y un 10 % que se destinará al Ajax en la próxima venta) que gastó el club están resultando ser una de las inversiones más acertadas de los últimos años. Si alguien llamara a la puerta de Formello en julio para intentar negociar, tendría que hacerlo con una cifra al menos el doble de la que pagaron los biancocelesti. Y, en cualquier caso, si Sarri siguiera al mando el año que viene, habría que superar además su veto a la venta.