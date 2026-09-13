Lazio, la broma de Gattuso: «Me fui de Milan y Napoli y ganaron el Scudetto»

«Mi historia como entrenador dice una cosa: cuando me voy del Milan, ganan la liga, cuando me voy del Napoli ganan la liga. Yo trabajo para hacer entender a mis jugadores cómo mejorar cada día, trabajo la disciplina, el llegar puntuales, el darse unas normas. Los jugadores me lo reconocen y para mí es importante. En esto hemos trabajado desde el primer día, es normal cuando tratas con chicos de bien hacerles entender que el trabajo da sus frutos. Hemos comenzado este camino y tengo que dar las gracias a este grupo por cómo se están comportando. Si logramos hacer estas actuaciones, el mérito es suyo».





«¿El director deportivo Fabiani ha hablado del objetivo de Europa? Nosotros ya tenemos bastante presión encima, jugar en las condiciones en las que estamos jugando no es fácil y no es correcto hablar de Europa. No es una polémica, no quiero escapar de la responsabilidad porque cuando entrenas a un club como la Lazio siempre tienes que pensar en hacer cosas importantes. Nuestro objetivo es pensar partido a partido. No estoy de acuerdo cuando se dice que el objetivo mínimo es Europa, luego, si queremos engañarnos, lo decimos, pero no es por crear polémica, simplemente es una presión inútil. No importa el rival, siempre importa la actitud y nosotros tenemos que ser buenos para seguir por este camino. Hemos visto que cuando no estamos brillantes nos volvemos vulnerables, ese es el aspecto en el que tenemos que mejorar y solo podemos hacerlo con trabajo. Luego está bien sufrir contra el Milan, pero nos quedamos con este punto».