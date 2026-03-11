Desde hoy hay un poco más de Lazio en la ciudad de Latina. Esta mañana se ha inaugurado en la capital pontina un nuevo centro deportivo dedicado a Vincenzo D'Amico, exfutbolista biancoceleste fallecido en 2023, originario precisamente de la ciudad pontina y que se convirtió en un referente para toda la afición del Lazio, tanto del pasado como del presente. A la ceremonia asistieron, además del alcalde, varios aficionados y una representación del club de la capital, tal y como se ha informado en una nota oficial de la propia sociedad a través de sus canales. Estuvieron presentes el centrocampista Toma Basic y la futbolista del Lazio Women Giulia Mancuso, junto con algunos directivos de la sociedad, «como testimonio —se lee en la nota— de la cercanía del Lazio a las iniciativas dedicadas a los jóvenes y al territorio». Al evento también asistieron muchos antiguos compañeros de los equipos en los que jugó D'Amico a lo largo de su carrera, entre ellos los exjugadores del Lazio Bruno Giordano, Giancarlo Oddi y Michelangelo Sulfaro. También estaban presentes algunos de los hijos de otros exjugadores y compañeros de equipo con los que el propio Vincenzino (como le gustaba que le llamaran los aficionados y compañeros) se ha reunido ahora en otro lugar. Entre ellos, Gabriele Pulici, hijo de Felice, portero del Lazio que ganó el campeonato en 1974, y James Wilson, hijo de Pino, histórico capitán de aquella Banda Maestrelli en la que D'Amico era un joven talento emergente, pero ya protagonista de aquella inolvidable epopeya deportiva.
Traducido por
Lazio, inaugurado en Latina un nuevo centro deportivo dedicado a Vincenzo D'Amico. Presente una delegación del club biancoceleste
EL COMUNICADO DEL LAZIO
En la página web de laLazio, el evento se describió así en un comunicado oficial: «La S.S. Lazio ha participado hoy, en el municipio de Latina, en la presentación de las instalaciones deportivas dedicadas a Vincenzo D'Amico, inolvidable futbolista biancoceleste y protagonista del histórico Scudetto de 1974. Un momento significativo en recuerdo de un hombre que representó mucho más que un simple jugador: Vincenzo D'Amico fue un símbolo de la Lazio y un ejemplo de los valores más auténticos del deporte: pasión, sacrificio, espíritu de equipo y respeto. La nueva instalación nace como un espacio dedicado a los jóvenes y a la comunidad, un lugar donde chicos y chicas podrán crecer, entrenar y compartir su pasión por el deporte. Un proyecto que demuestra cómo el fútbol, cuando se vive en su dimensión más auténtica, puede representar una importante herramienta educativa y social. La S.S. Lazio renueva su compromiso de promover el deporte como una oportunidad de formación, inclusión y crecimiento para las nuevas generaciones. La Sociedad desea además agradecer al Ayuntamiento de Latina y a todas las instituciones que han contribuido a la realización de este proyecto, que representa no solo una nueva instalación deportiva, sino también un espacio comunitario en el que los valores del deporte podrán seguir vivos cada día. Dedicarle un campo a Vincenzo D'Amico significa custodiar su memoria y transmitirla a las nuevas generaciones. Cada joven que entre en esta instalación continuará, de alguna manera, la historia de un campeón que creció con el balón en los pies y con la Lazio en el corazón. Desde hace ciento veintiséis años, la Lazio es una comunidad antes que un equipo: una historia hecha de personas, valores y ejemplos que trascienden generaciones. Vincenzo D'Amico fue uno de esos ejemplos. La S.S. Lazio seguirá estando al lado de los territorios, de los jóvenes y de todas las realidades que creen en el deporte como herramienta de crecimiento, educación y comunidad».
EL RECUERDO
«Si dices D'Amico, dices Lazio», así James Wilson, también exfutbolista y hoy comentarista y locutor de Radio Olympia, quiso recordar, al margen del evento, la figura de Vincenzo D'Amico. «Este nuevo centro deportivo es muy bonito. Me alegro de que se haya dedicado a una figura como Vincenzo. Siempre recuerdo su mirada cada vez que se encontraba con mi padre. Una mirada profunda, especial, llena de amor y afecto, hacia sus compañeros y hacia la camiseta que vestía». En uno de los bancos situados a los lados de los campos deportivos se han reproducido algunas imágenes de D'Amico, de niño, de joven futbolista y de anciano, siempre con la camiseta de la Lazio y con tres frases icónicas que describen su vida ligada a los colores de su equipo del corazón. «No quiero ser futbolista —decía D'Amico cuando daba sus primeras patadas al balón—, quiero ser futbolista de la Lazio». Y añadía: «... porque la camiseta de la Lazio es bonita. Es más, es la más bonita». Y aún más: «Solo honrándola cada día podrás convertirte en una leyenda».