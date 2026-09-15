Además, como ya ocurrió también durante el verano, quien mostró las dudas más importantes sobre esta posibilidad de mercado fue precisamente el entrenador biancoceleste Gennaro Gattuso.

El argentino no es el delantero ideal para el juego que tiene en mente, pero sobre todo eligió y aprobó al final del mercado el fichaje de Andrea Pinamonti como 9 titular y no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en su confianza en el ex del Sassuolo. De hecho, el fichaje de Icardi no solo metería una presión innecesaria al goleador italiano, sino que también la pondría sobre sus decisiones.