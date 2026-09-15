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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Lazio, Icardi se aleja: Gattuso y las cuentas del club detrás del no

Lazio
M. Icardi
Parma Calcio 1913
Fichajes
Inter Milán
Juventus

No llega un fichaje a coste cero para la Lazio, el argentino sigue en el mercado

Primero el cortejo veraniego, luego el giro, después el regreso del interés, la nueva aceleración. ¿Y ahora? El no definitivo que, salvo clamorosos giros de guion, será final. La telenovela de Mauro Icardi con la Lazio se ha interrumpido de hecho, con el exdelantero del Inter que sigue entre los agentes libres y escuchará nuevas propuestas a coste cero.


  • PERPLEJIDADES ECONÓMICAS

    Detrás del no hay motivos diferentes y apuntan en dos direcciones opuestas, pero ambas son igualmente fundamentales. La primera tiene que ver con las cuentas del club, que como es sabido atraviesan dificultades, sobre todo en la squad cost ratio (el índice del impacto de los costes de la plantilla en las cuentas anuales del club), que permite la inscripción en el campeonato y las distintas libertades en el mercado. En esencia, a Icardi nunca se le ofreció realmente un contrato ni un salario cercanos a sus exigencias, pese al esfuerzo realizado por el club, que no quiso ni pudo ir más allá.

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  • EL NO DE GATTUSO

    Además, como ya ocurrió también durante el verano, quien mostró las dudas más importantes sobre esta posibilidad de mercado fue precisamente el entrenador biancoceleste Gennaro Gattuso.

    El argentino no es el delantero ideal para el juego que tiene en mente, pero sobre todo eligió y aprobó al final del mercado el fichaje de Andrea Pinamonti como 9 titular y no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en su confianza en el ex del Sassuolo. De hecho, el fichaje de Icardi no solo metería una presión innecesaria al goleador italiano, sino que también la pondría sobre sus decisiones.

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