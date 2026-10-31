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Emanuele Tramacere
Traducido por

Lazio, Gattuso: «¿Scudetto? El objetivo son 40 puntos. No esperaba estar ahí arriba. ¿Salidas en enero? Espero que no. ¿Zenica? No busco resarcirme. En los momentos difíciles me apoyo en mi mujer. Incluso cuando he recibido golpes en los dientes, siempre he tenido fuego dentro»

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G. Gattuso
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La Lazio no tiene ninguna intención de frenar su marcha en lo más alto de la clasificación (empatada con el Inter) y recibirá al Cagliari en el Olímpico en un partido nada sencillo, pero que podría ser fundamental por los enfrentamientos directos que deberán disputar sus rivales en la liga.

Gennaro Gattuso, en rueda de prensa, intentó rebajar la presión sobre el equipo, descartando la idea de ganar el Scudetto y recalcando que este equipo solo tiene un camino para tratar de mantenerse tan arriba: trabajar duro y correr más que los demás.

  • CAMBIOS TÁCTICOS

    "Veremos hoy. Damos continuidad a lo que estamos haciendo con las pruebas. Nos basamos mucho en si los jugadores se recuperan o no. Las pruebas de ayer indican que los jugadores se están recuperando bien. Ayer apretamos un poco; estos días hemos hecho poco y, con los 3 partidos, nos lo hemos tomado con más calma. Veremos qué indica el último dato que salga hoy".

  • ¿ITALIA Y ZENICA? NO BUSCO REDENCIÓN

    "¿Una pequeña redención por lo dicho después de Zenica? Ninguna redención. El fútbol está hecho de episodios; los de aquel partido nos condenaron a todos y me condenaron a mí. Es un hecho. En la vida, los errores se pagan. Lo bueno del fútbol es que te permite redimirte. Lo importante es mejorar, no venirse abajo. Eso te lo dan las personas que tienes cerca y que te ayudan si te quieren. Tengo la suerte de llevar 30 años con la misma esposa. En los momentos difíciles siempre ha estado ahí y me apoyo mucho en ella"

  • Cagliari

    «Es un partido complicado por sus características y su forma de jugar. Ante equipos que juegan con tres atrás, se colocan con tres; pueden utilizar a distintos jugadores arriba, pero sus características son las mismas. Defienden y salen bien al contraataque. Pisacane es joven y los entrena bien. Tiene las características de un partido difícil: contra la Roma dispararon muchas veces a puerta. Debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, con vehemencia y ganas. Hace falta actitud y ganas; debemos jugar a nuestro fútbol y ser humildes. Jugar contra el AC Milan y la Juventus es fácil: esos partidos se preparan solos. Nosotros debemos dar continuidad a lo que hacemos y respetar al rival, yendo a 100 por hora»

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  • ¿Scudetto? No, el objetivo son 40 puntos

    «El objetivo son los 40 puntos (normalmente, la cifra que asegura la permanencia). Los jugadores también hablan de ello; no sé si me toman el pelo o lo hacen por superstición. No estoy acostumbrado a ver clasificaciones así. Tenemos un camino: prepararnos. Comprobamos que, si jugamos con entusiasmo, nos va mejor. En Reggio Emilia encajamos un gol y reaccionamos enseguida. No debemos dejarnos afectar por lo que ocurra. También hay que contar con alguna contra y aceptarla. Tenemos que trabajar sin conformarnos: quedan 29 partidos y muchos puntos en juego. Después veremos hasta dónde llegamos».

  • ¿PERDER A ALGUIEN EN ENERO?

    "¿Que si temo el mercado de fichajes de enero? No estoy pensando en ello, conozco bien este mundo. Sé cómo funciona, los agentes hacen su trabajo. Con la relación que tengo con mis jugadores, de momento no ha venido nadie y espero que no venga nadie. Podría cerrar la puerta con llave... Bromas aparte, ahora solo pienso en el equipo y en dar fuerza a los jugadores que tienen que mejorar. Luego veremos qué pasa, espero que nada, porque sería una lástima"

  • LOS ÁRBITROS

    «El año pasado viajé mucho y vi muchos partidos como seleccionador. El campeonato no era tan atractivo como este año, y los méritos son objetivos. En cuanto al tiempo de juego, que ha aumentado, y a las propuestas de los equipos. Nos hemos acercado un poco al estilo de la Premier League: hay muchos goles y hemos visto récords en las jornadas. No se hace teatro: cuando recibes un golpe, te quedas un minuto fuera. No se pierde tiempo en los saques de banda, y eso es un cambio increíble. Siempre nos hemos quejado de que nos hacíamos los listos. Ya habrá tiempo para hablar del error arbitral. He discutido con mis jugadores en un entrenamiento mientras hacía de árbitro y después, al revisar las jugadas con el analista de partidos, vi que me había equivocado en 3 decisiones. Arbitrar es difícil. Es cierto que también está el VAR, pero depende de las directrices y de cómo se organicen. Hoy hay que dar la enhorabuena: se juega más y a mayor velocidad, y estoy contento por ello».

  • LOTITO

    «Hablo a menudo con el presidente, está muy presente y esta noche viene a cenar, como otras veces en los partidos en casa. Es justo que esté presente y que hable con los jugadores. Es normal que vea algunas cosas de manera diferente a mí, pero entre nosotros hay mucho respeto y comunicación».

  • NO PENSABA ESTAR AHÍ ARRIBA

    «Como grupo, sí, pensaba que podíamos hacerlo así. Por lo que pasó el año pasado... muchos equipos se han venido abajo. Ahora siguen adelante, tienen ganas de escuchar y de estar juntos. Entrenar y esforzarse, cuando el esfuerzo es de verdad... Y os puedo asegurar que algunas tardes arden las piernas y los músculos. Es normal: nunca habría pensado que después de 9 jornadas tendríamos estos puntos. Tenía esa esperanza, pero nunca llegué a pensarlo. Los objetivos eran otros: trabajar y seguir adelante. Eso es lo que debemos hacer ahora, con las ganas intactas».

  • ZACCAGNI

    «Muchas veces no vino cuando yo era seleccionador porque no se encontraba bien. Siempre me ha gustado. Se habla de asistencias y goles, pero Zac es un fenómeno en otros aspectos. Todo el mundo conoce sus cualidades futbolísticas; necesitaba ganar fuerza en las piernas. Es un verdadero capitán, siempre a disposición de sus compañeros. A veces protesta porque no quiere ceder en nada. Para nosotros es importantísimo, no solo en lo técnico y lo táctico, sino en todos los sentidos. Si yo fuera compañero de Zac, lo pondría en una vitrina: como persona, no hace nada mal».

  • FUEGO DENTRO

    «Me emociono incluso cuando juego a las cartas con mi hijo, quiero ganar. Si no siento emociones ni ese hormigueo, es mejor salir a pasear al perro. Cuando me han dado palos, siempre he llevado el fuego dentro. Vivo para estas cosas, me he sentido vivo y les he dado las gracias por el espectáculo que han ofrecido. El martes parecía una celebración del título de la Serie A; no parecía la novena jornada, sino que nos estuviéramos jugando algo importante. El mérito es de los chicos y de su mentalidad. Ellos han creado este entusiasmo y esperamos seguir así».

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