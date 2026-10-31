«El año pasado viajé mucho y vi muchos partidos como seleccionador. El campeonato no era tan atractivo como este año, y los méritos son objetivos. En cuanto al tiempo de juego, que ha aumentado, y a las propuestas de los equipos. Nos hemos acercado un poco al estilo de la Premier League: hay muchos goles y hemos visto récords en las jornadas. No se hace teatro: cuando recibes un golpe, te quedas un minuto fuera. No se pierde tiempo en los saques de banda, y eso es un cambio increíble. Siempre nos hemos quejado de que nos hacíamos los listos. Ya habrá tiempo para hablar del error arbitral. He discutido con mis jugadores en un entrenamiento mientras hacía de árbitro y después, al revisar las jugadas con el analista de partidos, vi que me había equivocado en 3 decisiones. Arbitrar es difícil. Es cierto que también está el VAR, pero depende de las directrices y de cómo se organicen. Hoy hay que dar la enhorabuena: se juega más y a mayor velocidad, y estoy contento por ello».