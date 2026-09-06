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Lazio, Gattuso: «En el Olímpico, sin aficionados, es otro deporte»

Lazio
G. Gattuso

El técnico del Lazio habla en la víspera del desplazamiento a Udine

Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, habla ante los micrófonos de Sky antes del partido de mañana en casa del Udinese: «No empezamos nada bien con el partido de la Coppa Italia, pero digamos que fue un golpe duro. Lo pagamos, pero tuvimos la capacidad de reaccionar de inmediato».


«Sería un hipócrita si dijera que el clima del entorno no pesa -añadió, refiriéndose a la huelga de los aficionados en el estadio-. Pesa, es un hecho. Porque juegas en un estadio bonito como el Olímpico y no tener a tus aficionados apoyándote, después de un gol ir bajo la curva o incluso escuchar los silbidos cuando las cosas van mal. Eso creo que es normal, forma parte de nuestro trabajo. Es ese algo más, el fútbol sin aficionados no es fútbol. Es otro deporte».

  • Por último: «Nosotros tenemos que ser buenos en esto, yo sabía que existían estas dificultades. El único camino es seguir, hacerlo bien y estar preparados. Esperamos que un día todo esto termine y se nos dé la posibilidad de volver a abrazar a nuestros aficionados, que podrán echarnos una mano. En este momento podemos hacer poco, se habla y hay que respetar su elección porque son coherentes. Esto es un hecho. Solo puedo aceptarlo con el sueño de que un día el Olímpico se vea lleno de nuestros aficionados».


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