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Lazio: el futuro bajo los palos sigue siendo una incógnita: se está debatiendo el futuro de Provedel, Motta y Mandas

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C. Mandas

La Lazio está barajando posibles escenarios futuros en el mercado de fichajes para la portería. Provedel podría marcharse, Mandas podría volver y Motta ofrece garantías.

El presente y el futuro de la Lazio bajo los palos están aún por definir.


La lesión de Ivan Provedel ha abierto la puerta al joven Motta mucho antes de lo que se esperaba en Formello.


Las buenas actuaciones del chico y los rumores del mercado, que también incluyen a Mandas, están llevando ahora al club a replantearse la situación.

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    Tras la operación de hombro, la temporada de Provedel ha terminado antes de tiempo. Con él, la Lazio ha perdido a uno de sus pilares. Las condiciones en las que se produzca su regreso en verano serán el factor determinante para definir su futuro. De hecho, el proyecto de reducir progresivamente la media de edad de la plantilla seguirá adelante. Provedel nació en 1994, por lo que, en cualquier caso, se valorará su situación. Mucho dependerá también de si Sarri sigue o no en el banquillo. Es precisamente con el Comandante con quien el portero friulano ha disputado sus mejores temporadas. En caso de que el técnico se marche, la decisión del jugador, cuyo contrato expira en 2027, podría seguirle los pasos.

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    Además, porque por ahora las respuestas que está dando Edoardo Motta, nacido en 2005 y fichado en enero procedente del Reggiana por alrededor de un millón de euros, son alentadoras. En un principio, el fichaje se había concebido más bien como una apuesta a largo plazo, pero se ha convertido inevitablemente en una solución inmediata, que incluso podría llegar a ser definitiva. Sus primeras actuaciones han puesto de manifiesto la personalidad y el importante margen de crecimiento del chico. El club lo considera un perfil sobre el que construir algo, también porque el bajo coste de la operación lo convierte en una inversión estratégica. Si su rendimiento se mantiene a estos niveles, no se descarta que pueda disputarse un puesto de titular también la próxima temporada, independientemente del regreso de Provedel.

  • Deseos

    Por otro lado, está el tema de Christos Mandas, que hay que tener en cuenta. Cedido en enero al Bournemouth por 2,5 millones (ya casi el triple de lo que pagó la Lazio al OFI Creta en 2023), tiene una cláusula de rescisión fijada en 17,5 millones. Sin embargo, el club inglés ya cuenta con Petrovic (por el que pagó al Chelsea casi 30 millones el verano pasado) y, por lo tanto, no es en absoluto seguro que decida hacer valer también la opción de compra del griego nacido en 2001. También porque, hasta ahora, Mandas aún no ha tenido minutos de juego. A pesar de ello, en Formello se respira optimismo: Fabiani está convencido de que, al final, los ingleses pagarán la opción de compra. Y si no fuera así, tampoco sería mal visto en la Lazio el escenario de un regreso de Mandas a la base. En ese momento se tomarán decisiones sobre a quién ceder y a quién mantener entre Provedel, Motta y el propio Mandas.

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