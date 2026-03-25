Lazio: el futuro bajo los palos sigue siendo una incógnita: se está debatiendo el futuro de Provedel, Motta y Mandas

El presente y el futuro de la Lazio bajo los palos están aún por definir.





La lesión de Ivan Provedel ha abierto la puerta al joven Motta mucho antes de lo que se esperaba en Formello.





Las buenas actuaciones del chico y los rumores del mercado, que también incluyen a Mandas, están llevando ahora al club a replantearse la situación.