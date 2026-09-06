Diogo Leite ha aterrizado hoy en Roma para firmar como nuevo jugador de la Lazio a coste cero. Según informa Fabrizio Romano, el portugués firmará un contrato hasta junio de 2029 más una opción hasta 2030.
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Lazio, Diogo Leite ya ha llegado: reconocimiento médico y firma
Nacido en 1999, Diogo Leite ha jugado en su carrera con las camisetas de Porto, Braga y Union Berlín, con un total de 268 partidos y 6 goles en su carrera con clubes. Con el Union Berlín jugó desde 2022 hasta junio de 2026. Con la selección portuguesa, suma 22 partidos y 2 goles.
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