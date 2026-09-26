Matteo Cancellieri, atacante de banda de la Lazio y autor de un gol también en el 2-2 ante el Milan, regresó a Roma desde España con la rodilla hinchada y una herida que ha requerido quince puntos de sutura. El club no explicó la dinámica del incidente, aunque el jugador nacido en 2002 habría sido víctima de una caída desde las rocas en Ibiza, tal y como escribe Lazionews24, una caída que, sin embargo, no lo pone en duda para los próximos compromisos.





Tras los cuidados necesarios, Cancellieri superará el problema en los próximos días y volverá al grupo sin grandes consecuencias. El ex del Verona estuvo ausente en la reanudación de los entrenamientos en Formello y en los próximos días sus condiciones serán reevaluadas, pero su regreso al campo debería producirse ya para el próximo duelo contra el Monza de Ivan Juric.