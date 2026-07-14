La Lazio refuerza su defensa con Doekhi, fichaje oficial procedente delUnion Berlín. El central, de 25 años, firma por tres temporadas y sustituirá a Gila, cedido al Milan.
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Lazio anuncia oficialmente el fichaje de Doekhi, que llega gratis del Union Berlín para sustituir a Gila
LA NOTA
Comunicado del club
«La S.S. Lazio anuncia el fichaje del defensa central Danilho Raimundo Doekhi, nacido en 1998. Ha firmado un contrato de tres años y llega procedente del Union Berlin. Ya está a disposición del entrenador Gattuso para la concentración».
EL PERFIL
Danilho Doekhi, defensa central de 190 cm, es el segundo fichaje de la Lazio de Rino Gattuso tras Alfonso Pedraza. Puede actuar como central derecho en defensa de cuatro o como lateral en un sistema de tres atrás.
Nacido en Róterdam, es sobrino del exjugador del Milan Bogarde. Se formó en el Excelsior, el Ajax y el Vitesse, y la temporada pasada jugó en el Union Berlín.
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