Danilho Doekhi, defensa central de 190 cm, es el segundo fichaje de la Lazio de Rino Gattuso tras Alfonso Pedraza. Puede actuar como central derecho en defensa de cuatro o como lateral en un sistema de tres atrás.





Nacido en Róterdam, es sobrino del exjugador del Milan Bogarde. Se formó en el Excelsior, el Ajax y el Vitesse, y la temporada pasada jugó en el Union Berlín.





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