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Ezequiel Lavezzi ArgentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lavezzi, la enfermedad y la emoción: «No podía arruinarle la vida a mi hijo»

E. Lavezzi
SSC Nápoles

El exdelantero argentino del Napoli habla de su difícil momento

Ezequiel Lavezzi vuelve a hablar de uno de los periodos más delicados de su vida. El exdelantero del Napoli, de 41 años, cuenta en una entrevista concedida en Argentina las razones que lo llevaron a ser hospitalizado por problemas de salud mental. Un proceso que todavía no ha concluido: el exfutbolista sigue de hecho con el tratamiento por las crisis de hipomanía.


Lo que lo empujó a pedir ayuda fue, sobre todo, la voluntad de proteger a su hijo y de poner fin a una etapa personal que ya se había vuelto difícil de gestionar. "Me dije que no podía arruinarle la vida a mi hijo. Tuve que atravesar muchos momentos difíciles y todavía hoy sigo un tratamiento, pero he vivido periodos realmente complejos", explicó Lavezzi.

  • El exdelantero, protagonista en Italia también con el Genoa y después en el Paris Saint-Germain, contó así cómo llegó la decisión del ingreso: "Me convencieron y fui ingresado. En ese momento empecé a entender los errores que había cometido a lo largo de mi vida y me dije: no quiero seguir así".


    Una decisión madurada tras un periodo complicado y afrontada hoy con la conciencia de seguir todavía inmerso en un proceso de recuperación. Lavezzi ha optado por hablar de ello públicamente, mostrando el lado más frágil de una carrera vivida al más alto nivel. Durante la entrevista, el exjugador mostró además un evidente temblor. Una reacción que, según se explica, podría haber estado relacionada con los efectos de un fármaco.

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