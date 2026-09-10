Lavezzi, la enfermedad y la emoción: «No podía arruinarle la vida a mi hijo»

Ezequiel Lavezzi vuelve a hablar de uno de los periodos más delicados de su vida. El exdelantero del Napoli, de 41 años, cuenta en una entrevista concedida en Argentina las razones que lo llevaron a ser hospitalizado por problemas de salud mental. Un proceso que todavía no ha concluido: el exfutbolista sigue de hecho con el tratamiento por las crisis de hipomanía.





Lo que lo empujó a pedir ayuda fue, sobre todo, la voluntad de proteger a su hijo y de poner fin a una etapa personal que ya se había vuelto difícil de gestionar. "Me dije que no podía arruinarle la vida a mi hijo. Tuve que atravesar muchos momentos difíciles y todavía hoy sigo un tratamiento, pero he vivido periodos realmente complejos", explicó Lavezzi.