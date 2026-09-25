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Lautaro Martínez visita Racing Club mientras el capitán del Inter reflexiona sobre el futuro de Argentina y la despedida de Lionel Messi
Lautaro regresa emocionado al club de su infancia
El talismán del Inter aprovechó la ventana internacional de la FIFA para visitar El Cilindro y presenciar el intenso derbi de reservas de Avellaneda entre Racing e Independiente. Allí fue recibido con calidez por el presidente del club, Milito, excompañero al que el delantero sustituyó en su debut como profesional en noviembre de 2015. La visita supuso un emotivo regreso a casa para el capitán del Inter en el estadio donde comenzó su carrera antes de marcharse a Italia en julio de 2018.
- AFP
El delantero aborda la inminente salida del capitán
Durante la concentración de la selección, la atención se desvió rápidamente hacia el futuro de Argentina mientras se prepara para la última aparición del emblemático mediapunta. En declaraciones a ESPN Argentina, al ser preguntado por la inminente despedida internacional de Messi, Lautaro ofreció una respuesta comedida: «Aún no se ha ido, todavía nos queda un partido y, después de eso, ya veremos».
Al reflexionar sobre los cimientos sentados por esta generación dorada, el delantero destacó la necesidad de un nuevo comienzo: «Lo que queda es el legado que dejó, junto con todos nosotros, los chicos que nos hemos ido sumando junto a los recién llegados. Tenemos que empezar desde cero, como en cada nuevo ciclo».
El núcleo veterano, listo para liderar
La reconstrucción generacional bajo el mando de Lionel Scaloni recae ahora en figuras veteranas encargadas de guiar al prometedor talento joven para sostener su dominio global.
Al hablar de la mezcla de promesas emergentes y habituales curtidos en torneos, Lautaro continuó: "Hay jugadores jóvenes importantes y apasionantes, y hay chicos que ya tenemos dos Copas del Mundo a nuestras espaldas. Al final, eso es lo que importa: seguir adelante con el legado que dejaron Leo, Otamendi y también el que dejó Angel [Di Maria]".
Reconociendo la gran responsabilidad que recae sobre el grupo actual para mantener el nivel de campeón, el delantero del Inter añadió: "Sin duda también será un proceso importante para nosotros. Daremos lo mejor de nosotros por la selección, como siempre".
- Getty Images
El partido de despedida culmina el calendario de amistosos
Argentina tiene programado disputar sus dos primeros partidos de exhibición sin su icónico delantero: se medirá a Bolivia en Córdoba el 30 de septiembre antes de recibir a Burkina Faso tres días después en Buenos Aires. Después llegará un momento cargado de emoción en el Estadio Monumental el 6 de octubre, cuando Messi dispute su partido oficial de despedida con Argentina ante Benín. Esa exigente serie de amistosos brinda a Scaloni una oportunidad inestimable para adaptar a su equipo a la vida sin su legendario capitán.
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