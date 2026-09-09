El inicio de la campaña del Inter en Europa quedó empañado por errores propios al caer por una derrota ajustada en la capital española. El gigante italiano disfrutó de largos tramos de dominio y controló el ritmo del partido, pero dos importantes fallos defensivos regalaron al Real Madrid una ventaja de dos goles que resultó insalvable. Un pase mal colocado de Curtis Jones permitió a Kylian Mbappe abrir el marcador, mientras el guardameta Josep Martinez perdió la posesión ante Federico Valverde, lo que derivó en un segundo gol que dejó a los visitantes con una montaña por escalar.

El capitán del Inter se apresuró a señalar que jugar a este nivel exige rozar la perfección. "Seguimos repitiendo que esta es una competición en la que los detalles son decisivos y pagas el precio cuando cometes errores", dijo Lautaro a Sky Sport Italia. "Habíamos empezado bien, controlado la posesión, tenido el balón, pero con dos errores tan pronto en los dos goles, luego se hace difícil. El Real Madrid es un equipo de gran nivel, pero el Inter vino hoy aquí y jugó con carácter, con determinación, mostramos a qué nivel podemos jugar".