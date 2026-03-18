Lautaro Martínez desvela su «sueño» de volver a casa mientras la estrella del Inter intenta «convencer» a su esposa para que regrese al gigante argentino

Con contrato con el Inter hasta el verano de 2029, también se refirió a su futuro inmediato en el gigante italiano, dejando claro su compromiso actual con los nerazzurri. Martínez declaró: «Aún me quedan tres años de contrato con el Inter. Me gustaría seguir en el fútbol de alto nivel durante mucho tiempo. Me siento bien y todavía soy joven, pero en el futuro me gustaría mostrar a mis hijos el cariño que me tiene la gente del Racing».

También habló con cariño de su relación con Diego Milito, actual presidente del Racing Club y figura legendaria que ganó el histórico triplete con el Inter. Lautaro reveló: «¿Milito? Hablo con él todas las semanas; siempre ha estado ahí para mí, incluso al principio de mi carrera. Me envió un mensaje cuando me lesioné y hablamos del Racing, que no está pasando por un buen momento, pero yo le envié un mensaje de apoyo al club».