Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter

Los aficionados del Inter tiemblan. En las últimas horas, desde España ha llegado la noticia de un posible intento del Barcelona por Lautaro Martínez, sobre todo si no llega a concretarse la ofensiva por Julián Álvarez, ya en marcha desde hace varias semanas y siempre rechazada por el Atlético de Madrid, que pide el pago de la cláusula de rescisión.