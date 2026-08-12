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Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter

Barcelona
Inter Milán

El Barcelona piensa en el Toro, en caso de que no logre llegar a Julián Álvarez, pero desde Milán llegan desmentidos sobre la posible venta.

Los aficionados del Inter tiemblan. En las últimas horas, desde España ha llegado la noticia de un posible intento del Barcelona por Lautaro Martínez, sobre todo si no llega a concretarse la ofensiva por Julián Álvarez, ya en marcha desde hace varias semanas y siempre rechazada por el Atlético de Madrid, que pide el pago de la cláusula de rescisión.

  • La reunión entre Deco y Camano, la postura del Inter

    Sin embargo, según informó Fabrizio Romano en YouTube, hay una gran tranquilidad por parte del Inter y de quienes están cerca del jugador.En cualquier caso, sí hubo una reunión entre Deco y el agente de Lautaro, también porque Alejandro Camano lleva y media por otros futbolistas.

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