Los aficionados del Inter tiemblan. En las últimas horas, desde España ha llegado la noticia de un posible intento del Barcelona por Lautaro Martínez, sobre todo si no llega a concretarse la ofensiva por Julián Álvarez, ya en marcha desde hace varias semanas y siempre rechazada por el Atlético de Madrid, que pide el pago de la cláusula de rescisión.
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Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter
La reunión entre Deco y Camano, la postura del Inter
Sin embargo, según informó Fabrizio Romano en YouTube, hay una gran tranquilidad por parte del Inter y de quienes están cerca del jugador.En cualquier caso, sí hubo una reunión entre Deco y el agente de Lautaro, también porque Alejandro Camano lleva y media por otros futbolistas.
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