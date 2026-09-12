¿Quién será el Balón de Oro de 2026? La pregunta está dando la vuelta al mundo, sobre todo con la cercanía del cierre de las votaciones para la entrega del premio. ¿Mbappé, Dembelé, Kvaratskhelia, Rodri o Haaland? Ninguno de ellos, al menos para el capitán del Inter, Lautaro Martínez, que, entrevistado por TNT Brasil y citado por Elintransigente, ha confirmado que para él solo existe un candidato posible: Leo Messi.
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Lautaro: «¿Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda. Es el mejor de la historia y el mejor del mundo»
MESSI EL MEJOR DE LA HISTORIA
"¿Quién gana el Balón de Oro? Messi. Sin duda. Es el mejor del mundo. Es el mejor de la historia de este deporte. Mientras siga en el campo, tendrá una oportunidad"
ARGENTINA ESTARÁ SIN MESSI
«Sabíamos que tarde o temprano llegaría la noticia, pero cuando llega, es un acontecimiento importante por todo lo que Leo representa para la selección y para nuestro país. He tenido la posibilidad de hablar con él y le he dicho unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia la victoria».
LO QUE LLEVA DENTRO
«Ha pasado por momentos difíciles y nunca se ha rendido. Eso es lo que me llevo conmigo, aunque vivimos a diario experiencias muy intensas e importantes, cosas que son importantes para nuestras carreras y para la vida, y eso es lo que llevo dentro».
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