El Chelsea comenzó el partido con intensidad, pero no logró capitalizar su dominio inicial en el Gtech Community Stadium. Pedro Neto y Cole Palmer generaron varias ocasiones peligrosas en la primera mitad, poniendo a prueba la solidez del conjunto local.

Sin embargo, el equipo visitante se vino abajo tras el descanso. El Brentford rompió el empate en el minuto 61, cuando Jaidon Anthony remató a gol un córner bien trabajado. Este fue ya el quinto gol a balón parado que ha encajado el Chelsea esta temporada, lo que deja en evidencia una grave falta de organización defensiva. La zaga del Chelsea pareció completamente estática, permitiendo a su rival hacerse con el control del encuentro.