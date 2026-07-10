Las tácticas de Yenz Vising... El «principio de Schmidt» salva a Al-Nusairi y Awar y complica a Diaby en el Al-Ittihad

Vising usa el 4-2-3-1 con dos mediocentros defensivos, lo que le ayuda a construir juego y a defender.
Les pide formar una base para recibir el balón de los centrales o el portero, mientras los laterales suben.
En defensa, les ordena quedarse atrás para cubrir a los laterales y frenar contraataques.
Esta apuesta podría repercutir en el futuro de Fabinho: aunque su contrato ha terminado y el club saudí no lo renovará, el sistema de Vising podría hacerle cambiar de opinión.
El francés Laurent Blanc, exentrenador del Al-Ittihad, fue quien mejor aplicó este sistema gracias a Fabinho y, antes, a N’Golo Kanté.
Si Fabinho se marcha, el Al-Ittihad podría fichar un nuevo mediocentro, especialmente con Mamadou Dombia lesionado.