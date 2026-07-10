Las tácticas de Yenz Vising... El «principio de Schmidt» salva a Al-Nusairi y Awar y complica a Diaby en el Al-Ittihad

Poco se puede decir de una escuela táctica propia de Vising, pues solo dirigió al Gamba Osaka japonés en la segunda mitad de la temporada pasada.

Pese a ello, llevó al club japonés a ganar por primera vez la Liga de Campeones de Asia 2, tras vencer al Al-Nassr en el estadio Al-Awal Park de Riad.

Este éxito refleja su formación en la escuela de Roger Schmidt, conocida como el «principio de Schmidt».

Vissing fue su segundo durante tres años: primero en el PSV Eindhoven (2021-2022) y luego en el Benfica (2022-2024), antes de acompañar a Thomas Lech en el Red Bull Salzburgo.

Durante esos tres años asimiló la filosofía de Schmidt, la aplicó en el Gamba Osaka y se espera que la implemente también en el Al-Ittihad la próxima temporada.