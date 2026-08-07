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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Las sorpresas de Massara y muchos interrogantes: un portero cedido no es algo propio de la Juventus

Juventus
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Opinion

Al mercado de la Juventus aún le faltan cuatro piezas fundamentales para un equipo que quiera volver a ganar

El trabajo en equipo de la nueva directiva de la Juventus hasta ahora ha dado algunos frutos, pero las carencias en la plantilla juventina, a dos semanas del inicio de la liga y a poco más de tres semanas del cierre del mercado, siguen siendo muchas, e importantes. Por un lado, el trabajo de orfebrería de Giovanni Carnevali ha conseguido desenredar, después de un año, la madeja de la negociación para devolver a Randal Kolo Muani a la Continassa, mientras que los informes de Marco Ottolini han convencido a todos de apostar por Jeff Ekhator. Por último, la llegada de Frederic Massara ha dado un impulso importante y ha representado el elemento disruptivo, con los fichajes sorpresa de Zeki Celik y Kerim Alajbegovic.


Completada la síntesis de las cosas positivas, pasemos al comentario de las negativas. Y aquí salta enseguida a la vista el hecho de que la Juventus todavía no haya resuelto sus problemas más graves, algunos de ellos incluso de larga data: el portero, un defensa con buen pie que sepa iniciar la jugada, un mediocentro organizador y un delantero centro de área.

  • ¿Puede la Juventus permitirse un portero cedido?

    En la portería, la Juventus sigue parada con Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. El problema es que el segundo y el tercero (Perin y Pinsoglio) terminan contrato dentro de un año, y el titular, Di Gregorio, con contrato hasta 2029, no satisface a Spalletti ni al club, y está casi como un apartado en casa, también a la luz del clamoroso caso que, en el mes de julio, tuvo como protagonista a su agente. Hasta ahora, la Juventus no ha logrado encontrarle ni una salida a Di Gregorio ni un nuevo portero titular. Los principales objetivos, Alisson y el Dibu Martínez, se han esfumado, otras soluciones (como Vicario) no convencen del todo. La última idea es fichar a Suzuki a préstamo desde el Paris Saint-Germain, si el club francés comprara al japonés al Parma. Pero, de verdad, ¿una sociedad como la Juventus quiere refundar un equipo ganador con un portero, en uno de los puestos cruciales visto lo que ocurrió la temporada pasada, a préstamo?

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  • CON LUCUMÍ, ADIÓS AL BLOQUE BAJO

    En defensa, las parejas para una zaga de cuatro son, de derecha a izquierda: Kalulu y Celik, Bremer y Gatti, Kelly y Rugani, Cambiaso y Cabal. Pero también aquí, como en el caso de los porteros, la calidad de algunos futbolistas no convence a Spalletti. Para el tipo de juego que el técnico toscano tiene en mente para su equipo, por ejemplo, un jugador como Lucumí sería más funcional que Gatti: el defensa del Bolonia está acostumbrado a jugar una decena de metros más adelantado que el ex del Frosinone, y es más hábil en la fase de salida de balón, mientras que Gatti da lo mejor de sí en un bloque bajo y en marcaje al hombre. Los últimos rumores hablan de una distancia reducida entre la Juventus y el Bolonia por el colombiano, cuya llegada podría anticipar la salida de uno entre Gatti, Rugani y Kelly.

  • Locatelli no basta

    En el centro del campo, teniendo en cuenta como esquema de partida el 4-2-3-1, la Juventus actual tiene demasiados centrocampistas en la plantilla, hasta siete: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz y Arthur. Los tres primeros son casi intocables, mientras que por Koopmeiners y Miretti la Juventus está dispuesta a escuchar ofertas. Por último, los dos brasileños representan una incógnita: en teoría, serían los dos primeros candidatos a salir, pero sorprendentemente uno de los dos al final también podría quedarse. Lo que deja perplejos, sin embargo, es que después de años, y tras numerosos cambios en la dirección, sigue faltando un auténtico organizador, que pueda intentar la hazaña de repetir primero las gestas de Pirlo y después las de Pjanic. Es verdad que Locatelli en el último año ha dado pasos importantes, pero ¿puede realmente ser el organizador de una Juventus ganadora? También aquí, como en las líneas anteriores, se puede repetir el mismo estribillo: hay muchos jugadores, la calidad en cambio no es altísima.

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  • ¿Y EL SUSTITUTO DE VLAHOVIC?

    También en la parcela ofensiva hay una gran abundancia a nivel numérico: para las cuatro plazas de ataque del 4-2-3-1, los jugadores disponibles hoy son nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz y Zhegrova. Pero también aquí, perdón por la repetición, las incógnitas son muchas: Nico Gonzalez será traspasado, solo falta definir destino y precio, del mismo modo que también están en venta David, Milik y Zhegrova, pese al gol contra el Chelsea. Y luego está el eterno problema del delantero centro: Kolo Muani es un buen regreso, pero es un atacante móvil y no el nueve de referencia con peso en el centro que a Spalletti le gustaría tener. En esencia, pese a los diez delanteros en la plantilla, el sustituto de Vlajovic sigue faltando.


    Portero, defensa con capacidad para iniciar el juego, mediocentro organizador y delantero centro: esos deberían haber sido los primeros movimientos de la Juventus, que por ahora en cambio se ha centrado en otros aspectos del mercado.

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