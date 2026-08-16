El Real Madrid no dudó en romper su récord de fichajes para hacerse con Yan Diomande, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 125 millones de euros, tras una temporada excepcional del joven jugador marfileño con el Leipzig.

Y aunque el talento de Diomande es indiscutible, ¿era el extremo la posición que el Real Madrid necesitaba más que ninguna otra?

El equipo ya cuenta con nombres ofensivos de gran calibre, mientras que la posición de mediocentro de contención ha seguido siendo objeto de debate desde la retirada de Toni Kroos.

La presencia de Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga le otorga al Real Madrid potencia física, pero no le proporciona necesariamente a un jugador que imponga el ritmo, proteja la zaga, dirija la salida del balón desde atrás y le dé al equipo el control en los grandes partidos con el mismo perfil que representa Rodri.

Durante el periodo en el que el club se centró en cerrar el fichaje de Diomande, sus negociaciones con Rodri se ralentizaron, antes de que el Barcelona lograra entrar en escena y convencer al jugador con su proyecto, con el resultado final de que el Real Madrid quedó fuera de la carrera.