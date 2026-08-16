En el juego de las "sillas musicales" no gana el más rápido, sino quien se sienta en el asiento correcto en el momento adecuado.
Quizás la misma descripción se aplique al mercado de fichajes del Real Madrid y el Barcelona este verano, después de que ambos gigantes parecieran ocupados con fichajes descomunales, mientras los interrogantes seguían rodeando las posiciones más necesitadas dentro de cada equipo.
El conjunto merengue optó por cerrar el fichaje más costoso de su historia, con la incorporación del extremo Yan Diomandé, mientras que el Barça se centra actualmente en concretar el fichaje de Rodri, estrella del centro del campo del Manchester City.