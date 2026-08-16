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Las sillas musicales del mercado de fichajes: ¿se están sentando el Real Madrid y el Barcelona en los asientos equivocados?

FEATURES
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
Rodri
Y. Diomande
R. Lewandowski
F. Torres
E. Camavinga
A. Tchouameni
España
Côte d’Ivoire
Polonia
Francia

Un vistazo a las necesidades de los dos grandes de LaLiga

En el juego de las "sillas musicales" no gana el más rápido, sino quien se sienta en el asiento correcto en el momento adecuado.

Quizás la misma descripción se aplique al mercado de fichajes del Real Madrid y el Barcelona este verano, después de que ambos gigantes parecieran ocupados con fichajes descomunales, mientras los interrogantes seguían rodeando las posiciones más necesitadas dentro de cada equipo.

El conjunto merengue optó por cerrar el fichaje más costoso de su historia, con la incorporación del extremo Yan Diomandé, mientras que el Barça se centra actualmente en concretar el fichaje de Rodri, estrella del centro del campo del Manchester City.

  • ¿Prioridad?

    La cuestión aquí no es que Yan Diomande o Rodri sean jugadores del montón, sino todo lo contrario.

    El primero es uno de los talentos ofensivos más destacados de la Bundesliga, y el segundo es el mejor mediocentro del mundo.

    Pero la pregunta que se impone es: ¿eran estas las verdaderas prioridades de cada club?

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  • El Real Madrid: ¿Diomandé antes que Rodri?

    El Real Madrid no dudó en romper su récord de fichajes para hacerse con Yan Diomande, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 125 millones de euros, tras una temporada excepcional del joven jugador marfileño con el Leipzig.

    Y aunque el talento de Diomande es indiscutible, ¿era el extremo la posición que el Real Madrid necesitaba más que ninguna otra?

    El equipo ya cuenta con nombres ofensivos de gran calibre, mientras que la posición de mediocentro de contención ha seguido siendo objeto de debate desde la retirada de Toni Kroos.

    La presencia de Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga le otorga al Real Madrid potencia física, pero no le proporciona necesariamente a un jugador que imponga el ritmo, proteja la zaga, dirija la salida del balón desde atrás y le dé al equipo el control en los grandes partidos con el mismo perfil que representa Rodri.

    Durante el periodo en el que el club se centró en cerrar el fichaje de Diomande, sus negociaciones con Rodri se ralentizaron, antes de que el Barcelona lograra entrar en escena y convencer al jugador con su proyecto, con el resultado final de que el Real Madrid quedó fuera de la carrera.

  • El Barcelona: ¿persecución de Rodri o búsqueda de delantero?

    En el otro lado, la imagen parece invertida.

    El Barcelona se encontró, tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres, ante una evidente carencia en la posición de delantero centro, un puesto que se esperaba encabezara las prioridades del club durante el verano.

    Sin embargo, en lugar de dirigir la mayor parte del esfuerzo hacia el fichaje de un nuevo delantero, el foco principal se centró en intentar hacerse con Rodri, en una operación cuyo valor podría superar los 60 o 70 millones de euros, en medio de complicadas negociaciones con el Manchester City.

    Nadie pone en duda el valor técnico de Rodri, un jugador capaz de cambiar la forma de cualquier centro del campo del mundo, pero aquí la pregunta es distinta: ¿necesita hoy el Barcelona un centrocampista más de lo que necesita un delantero puro, tras perder a dos de sus elementos ofensivos más importantes?

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  • El fichaje más caro no siempre es el más adecuado

    La paradoja es que Real Madrid y Barcelona pueden haber cometido el mismo error, pero de dos maneras diferentes.

    El Real Madrid corrió tras un extremo excepcional, mientras la pregunta seguía en pie sobre el centrocampista capaz de dirigir el juego.

    Y el Barcelona corrió tras el mejor pivote del mundo, mientras la crisis del delantero puro seguía buscando solución.

    Al final, Diomande podría triunfar en el Real Madrid, y Rodri podría marcar la diferencia en el Barcelona si se completa el fichaje, pero el éxito individual de cualquier jugador no cambiará el hecho de que la planificación del mercado no se mide solo por la calidad de los fichajes, sino por su grado de adecuación a las necesidades del equipo.

    Y en el juego de las sillas musicales, puedes ser el más hábil de los jugadores, pero pierdes si te sientas en la silla equivocada.

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