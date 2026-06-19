Las seis prioridades de fichajes del Feyenoord para el verano de 2026

Dévy Rigaux comenzó el 1 de junio su gran desafío en el Feyenoord. El director técnico belga asume este reto arriesgado pese a estar cómodo en el Club Brugge. Voetbalzone le ayuda en este ajetreado mercado de fichajes.

Tras la salida de Robin van Persie y la llegada de Giovanni van Bronckhorst —con Sipke Hulshoff— al banquillo de Róterdam, Rigaux se enfoca en la plantilla.

Los primeros fichajes ya se han concretado: el viernes el “Stadionclub” presentó al centrocampista Charles Vanhoutte (OGC Niza) y antes había convencido al prometedor marroquí Ilian Hadidi (Standard de Lieja). Pronto se sumará el lateral izquierdo Mika Mármol (Las Palmas).

En cuanto a salidas, Steven Benda, Gernot Trauner y Raheem Sterling se marchan como agentes libres, Malcolm Jeng regresa al Stade Reims, y Jeyland Mitchell y Plamen Andreev se venden al Sturm Graz y al Debreceni VSC, respectivamente.

Ahora, Van Bronckhorst y Rigaux deben tomar decisiones clave para recortar la diferencia con el PSV y competir con dignidad en la Liga de Campeones.