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Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

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Las seis prioridades de fichajes del Ajax para el verano de 2026

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Opinion
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

Jordi Cruijff, director técnico del Ajax, tiene por delante una tarea titánica en las próximas semanas: hacer una limpieza de la plantilla y fichar los refuerzos que aporten un valor inmediato.

Hace un año el club vivía un escenario parecido: plantel desequilibrado y pocos jugadores a la altura. Entonces se eligió al inexperto John Heitinga tras la salida de Francesco Farioli. Ahora, Cruijff —que asumió el cargo el 1 de febrero— ha optado por el experimentado español Míchel.

La pasada campaña, que el club prefiere olvidar, acabó con un quinto puesto y una plaza en la Conference League conseguida vía play-off. Durante el curso se destituyó a Heitinga y a Fred Grim, y la política de fichajes también fue muy criticada.

Marijn Beuker y Alex Kroes ficharon, entre otros, a Óscar Gloukh, Raúl Moro y Ko Itakura por cuantiosas sumas, pero ninguno rindió como se esperaba. Moro se marchó ya en el parón invernal, y la cesión del centrocampista del Liverpool James McConnell también fracasó.

Ahora, Míchel y Cruijff deben tomar decisiones clave este verano para que el Ajax recorte distancias con el campeón PSV.


  • Owen WijndalIMAGO

    Vende a los jugadores que sobran lo antes posible durante el mercado de fichajes.

    Como director técnico del Ajax, Sven Mislintat fichó a doce jugadores en verano de 2023. Varios fracasaron y, tres años y medio después, aún no se han vendido. Sivert Mannsverk regresa de su cesión en el Sparta de Praga, y tanto él como Gastón Ávila (Rosario Central) y Branco van den Boomen (Angers) se unirán al primer entrenamiento de la pretemporada.

    Amourricho van Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer y Julian Rijkhoff también buscan destino. Varios titulares la temporada pasada podrían salir si llega una oferta adecuada.

    Por el Mundial, el mercado abre más tarde, lo que dificulta deshacerse rápido de los prescindibles o vender a los titulares por buen precio. Aun así, esos traspasos son clave para fichar a los objetivos.



    • Anuncios
  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ficha a un portero titular con experiencia

    McConnell no fue el único cedido por el Liverpool la temporada pasada: el portero Vitezslav Jaros también llegó desde el club inglés. El checo rindió bien, pero en febrero sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados.

    Su lesión abrió la puerta a Maarten Paes, fichado del FC Dallas en invierno, quien se hizo con la titularidad. Sin embargo, el portero indonesio generó dudas, sobre todo con el balón en los pies. A pesar de su protagonismo en la final de los ‘play-offs’ por un puesto europeo, todo indica que la próxima temporada volverá al banquillo.

    Por ello, el Ajax busca un guardameta titular con experiencia en la élite europea. En las últimas semanas se ha vinculado al equipo con Marc-André Ter Stegen (34), del Barcelona, y con Yann Sommer (37), que queda libre.

  • Oleksandr ZinchenkoImago

    Reforzar las posiciones defensivas

    El Ajax vendió a Jorrel Hato al Chelsea por más de 44 millones de euros y no fichó un sustituto directo. Owen Wijndal tuvo muchas oportunidades la temporada pasada, pero apenas brilló en unos pocos partidos. Por eso, en el parón invernal el club holandés buscó otro competidor para él.

    Oleksandr Zinchenko se lesionó gravemente de rodilla en su debut y Takehiro Tomiyasu, fichado como agente libre, no logró la titularidad con Óscar García. Lucas Rosa jugó con regularidad como lateral izquierdo al final de la temporada y rindió bien, pero es probable que el Ajax busque un nuevo titular para esa posición tras las salidas de Zinchenko y Tomiyasu.

    En el lateral derecho, Anton Gaaei suma tres temporadas en Ámsterdam y, gracias a algunos goles importantes, está muy cotizado. Aun así, su rendimiento ha generado polémica, por lo que fichar un nuevo lateral derecho también figura en la lista de prioridades de Cruijff.

  • Edson AlvarezImago

    Consigue el tan esperado nuevo número 6

    El Ajax quiere reforzarse en varias posiciones y prioriza un nuevo centrocampista defensivo. En verano de 2025 barajó varios candidatos: Oscar Gloukh, Tyler Morton y Julian Weigl, quienes finalmente optaron por otras opciones.

    Como sucesor de Jordan Henderson, en los últimos días del mercado llegó cedido el joven McConnell, del Liverpool, pero su semestre decepcionante confirmó el fracaso de la apuesta. En enero el Ajax reanudó la búsqueda de un mediocampista defensivo con experiencia, sin éxito.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred y Daley Blind sonaron como opciones, pero ninguno llegó. El equipo de Grim, y luego de García, no mejoró en la segunda parte de la temporada y notó la falta de un líder en el medio.

    Cruijff quiere presentar este verano, a toda costa, un nuevo «número 6» y parece dispuesto a apostar fuerte. El interés concreto es por Dani Ceballos, aunque, según los últimos rumores, el centrocampista del Real Madrid prefiere volver al Real Betis.

  • Kasper DolbergImago

    Encuentra sustitutos adecuados para Dolberg y Weghorst

    En los últimos años, la delantera del Ajax ha brillado poco. Brian Brobbey marcó 22 goles oficiales en la temporada 2023/24 y Sébastien Haller anotó 34 dos cursos antes, pero esas cifras son la excepción.

    Wout Weghorst, cuyo contrato expira este mes, se marchará como agente libre. El internacional holandés fue clave en su primera temporada, pero la pasada decepcionó.

    Para motivarlo, el Ajax fichó a Kasper Dolberg en verano de 2025 por diez millones de euros. El danés llegaba con altas expectativas tras su buena racha en el Anderlecht, pero marcó solo tres goles en la Eredivisie y apenas mostró su calidad.

    Según De Telegraaf, el FC Midtjylland quiere liberar al Ajax de Dolberg. Si el danés se marcha, los de Ámsterdam tendrán que buscar dos nuevos delanteros que rindan.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Quédate con Godts o véndelo por el precio más alto

    El Ajax dependió mucho de Mika Godts la temporada pasada: el belga marcó diecisiete goles y dio quince asistencias. Si el club quiere pelear el título liguero el próximo curso, es clave que el extremo izquierdo se quede.

    Sin embargo, no se descarta que Cruijff pueda vender a la estrella. Si se desata una guerra de ofertas y el director técnico maximiza el beneficio, podría fichar un sustituto y reforzar otras posiciones.