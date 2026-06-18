Jordi Cruijff, director técnico del Ajax, tiene por delante una tarea titánica en las próximas semanas: hacer una limpieza de la plantilla y fichar los refuerzos que aporten un valor inmediato.

Hace un año el club vivía un escenario parecido: plantel desequilibrado y pocos jugadores a la altura. Entonces se eligió al inexperto John Heitinga tras la salida de Francesco Farioli. Ahora, Cruijff —que asumió el cargo el 1 de febrero— ha optado por el experimentado español Míchel.

La pasada campaña, que el club prefiere olvidar, acabó con un quinto puesto y una plaza en la Conference League conseguida vía play-off. Durante el curso se destituyó a Heitinga y a Fred Grim, y la política de fichajes también fue muy criticada.

Marijn Beuker y Alex Kroes ficharon, entre otros, a Óscar Gloukh, Raúl Moro y Ko Itakura por cuantiosas sumas, pero ninguno rindió como se esperaba. Moro se marchó ya en el parón invernal, y la cesión del centrocampista del Liverpool James McConnell también fracasó.

Ahora, Míchel y Cruijff deben tomar decisiones clave este verano para que el Ajax recorte distancias con el campeón PSV.



