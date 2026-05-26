Goal.com
En directoEntradas
BVBIMAGO / Kirchner-Media
Oliver Maywurm

Traducido por

Las salidas del BVB se vuelven una farsa: un supertalento se quedó solo cuatro meses, entre los mayores fracasos de fichajes de la Bundesliga esta temporada

Bundesliga
FEATURES
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
J. Arevalo
G. Reyna
J. Adjetey
J. Lindstroem
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

La temporada 2025/26 de la Bundesliga ya es historia. ¿En qué fichajes se equivocaron los clubes la temporada pasada?

Luis Díaz y Jonathan Tah en el Bayern, Yan Diomande en Leipzig y Leon Avdullahu en Hoffenheim son solo algunos de los fichajes estivales que han brillado en la Bundesliga.

Sin embargo, no todos cumplieron las expectativas: algunos apenas influyeron en sus equipos y, en ciertos casos, su bajo rendimiento no justificó la inversión. SPOX recopila los 15 mayores fracasos de fichajes de la Bundesliga 2025/26.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri: cedido al Bayer Leverkusen

    Aclamado en Argentina como la próxima superestrella, Claudio Echeverri fichó por el Manchester City a principios de 2025, antes de cumplir 19 años. Como apenas jugó en su primer semestre, el club y el centrocampista acordaron cederlo el verano pasado para que sumara minutos al máximo nivel.

    Bayer Leverkusen parecía el destino ideal, pero no funcionó: el joven apenas brilló en sus breves apariciones. Su único momento destacado fue la asistencia en el 2-2 contra el Copenhague en la Champions a mediados de septiembre, cuando forzó el autogol local en el descuento.

    Entre finales de septiembre y noviembre vio la mayoría de los partidos de la Bundesliga desde el banquillo y, poco antes de Navidad, quedó fuera de la convocatoria. Tras cuatro meses y once partidos, la cesión al Leverkusen terminó y el centrocampista pasó al Girona. Allí mejoró algo su participación, aunque el equipo descendió. Una temporada para olvidar para el joven talento argentino.

    • Anuncios
  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko ficha por el RB Leipzig por 18 millones de euros.

    Johan Bakayoko comenzó bien en el RB Leipzig: marcó dos goles en sus primeros cinco partidos de Bundesliga. Sin embargo, su tanto 1-0 en Wolfsburgo a finales de septiembre fue el último de la temporada.

    Perdió la titularidad y, para colmo, sufrió una lesión muscular que lo mantuvo seis semanas de baja en invierno. Desde entonces, el belga de 23 años ha sumado apenas algo más de 100 minutos y no ha vuelto a la alineación del entrenador Ole Werner.

    Pese a que Jürgen Klopp, en su rol de director de fútbol global, habría luchado por ficharlo, el belga podría terminar siendo un fichaje costoso y erróneo.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi ficha por el Eintracht de Fráncfort por 6,5 millones de euros.

    El fichaje de Keita Kosugi, procedente del Djurgardens IF sueco, por el Eintracht de Fráncfort en enero pasó desapercibido. El japonés, por el que se pagaron 6,5 millones de euros, aún no ha disputado ni un partido con el SGE.

    Fichado para suplir a Nathaniel Brown en el lateral izquierdo, el joven de 20 años entró en varias convocatorias de la Bundesliga, pero nunca jugó. Desde principios de marzo hasta el final de la temporada desapareció de las convocatorias. Albert Riera, ya destituido, no supo cómo utilizar al internacional sub-23 japonés.

    Para ganar experiencia, Kosugi ha jugado últimamente con el filial en la Hessenliga (5.ª división). Aún es joven, así que queda la esperanza de que tenga un papel en el futuro en el equipo de la Bundesliga de Fráncfort.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula ficha por el Werder Bremen por 10 millones de euros.

    El Werder Bremen pagó diez millones de euros al Juventus de Turín por Samuel Mbangula el verano pasado. Así, el habilidoso atacante se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club.

    En su primera temporada, marcada por las dificultades del equipo, no logró cumplir las expectativas pese a su esfuerzo. En sus primeros meses brilló: marcó un gol y dio dos asistencias en el 4-0 al Mönchengladbach en septiembre, y anotó los tantos de la victoria contra el St. Pauli en octubre y el Wolfsburgo en noviembre.

    Sin embargo, su rendimiento se volvió irregular y le faltó consistencia en la labor defensiva. En 2026 apenas fue titular y no jugó ni un minuto en los últimos siete partidos. Su único aporte en 2026 fue una asistencia en el 3-3 contra el Frankfurt a mediados de enero.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arévalo ficha por el VfB Stuttgart por 7,5 millones de euros.

    El VfB Stuttgart pagó 7,5 millones de euros por Jeremy Arévalo en enero. De momento, los suabos no han visto ningún gol del delantero.

    El entrenador Sebastian Hoeneß apenas le ha concedido 32 minutos en la Bundesliga, aunque sí logró una asistencia.

    Desde mediados de abril ni siquiera entró en las convocatorias, así que fue cedido al filial, donde marcó cuatro goles en tres partidos de Tercera. Su meta, no obstante, es brillar con el primer equipo.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir ficha por el Bayer Leverkusen por 32 millones de euros.

    El Bayer Leverkusen pagó 32 millones de euros al AS Mónaco por Eliesse Ben Seghir, pero esta temporada no ha sumado ni un punto.

    Se fichó para reemplazar a Florian Wirtz en el centro del campo, pero nunca logró aportar lo esperado.

    Al inicio de la temporada fue titular, pero no convenció. Poco a poco perdió protagonismo y, para colmo, se lesionó en enero durante la Copa Africana de Naciones con Marruecos.

    Estuvo dos meses de baja y, tras regresar, apenas recibió oportunidades: en 2026, el fichaje de 32 millones solo jugó 50 minutos.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna ficha por el Borussia Mönchengladbach por 4 millones de euros.

    Giovanni Reyna, antigua promesa del BVB, llegó al Borussia Mönchengladbach para relanzar su carrera. Los «Potros» pagaron cuatro millones de euros por el centrocampista ofensivo, pero su rendimiento fue mayormente decepcionante.

    Le costó ganarse un sitio y, en 2026, sufrió problemas musculares que lo mantuvieron en el dique seco. Entre enero y abril apenas jugó cinco minutos, y su última titularidad databa de antes de Navidad.

    Solo en la recta final de la temporada entró con regularidad como suplente y, en la penúltima jornada, marcó su único gol con el Gladbach en la derrota 1-3 ante el Augsburgo.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey ficha por el VfL Wolfsburgo por 9,5 millones de euros.

    A principios de febrero, el VfL Wolfsburgo pagó 9,5 millones de euros al FC Basilea por Jonas Adjetey. El defensa ghanés llegaba para reforzar la zaga, pero no cumplió las expectativas.

    En la derrota 1-2 ante el Hamburgo SV a principios de marzo, que costó el puesto al exentrenador Daniel Bauer, Adjetey fue titular por única vez con el Wolfsburgo. Bajo Dieter Hecking no volvió a jugar; se quedó fuera de la convocatoria en cinco ocasiones y vio toda la fase de descenso desde el banquillo.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz: cedido al Hamburgo SV

    Tras dos años como suplente habitual en el FC Bayern de Múnich, Daniel Peretz quería volver a jugar. La cesión al recién ascendido Hamburger SV le ofrecía esa oportunidad, al menos en teoría.

    Sin embargo, se quedó la mayor parte del tiempo en el banquillo, pues no logró superar a Daniel Heuer Fernandes. Solo jugó dos partidos en la Copa DFB y no sumó ni un minuto en la Bundesliga.

    Tras unas semanas, el israelí valoró marcharse y, a principios de año, forzó la rescisión de su cesión para fichar por el Southampton FC.

    En el equipo de la segunda división inglesa le fue mucho mejor: allí, Peretz era claramente el número uno y podría incluso haber celebrado el ascenso a la Premier League de no haber sido por el escándalo de espionaje en los play-offs.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara ficha por el FC St. Pauli sin coste de traspaso.

    Taichi Hara fichó por el FC St. Pauli a finales de enero, procedente del Kyoto Sanga, equipo de la primera división japonesa, sin coste alguno. Su objetivo era aportar más peligro de gol al equipo de Hamburgo y, en el mejor de los casos, marcar goles importantes en la lucha por evitar el descenso.

    Sin embargo, el entrenador Alexander Blessin apenas le dio 25 minutos en la Bundesliga. Desde finales de febrero solo jugó tres minutos, y a mediados de marzo sumó algo más de tiempo con el equipo de la Regionalliga.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface: cedido al Werder Bremen

    Poco antes del cierre del mercado de verano de 2025, el Werder Bremen acaparó titulares al fichar a Victor Boniface, uno de los delanteros con más potencial de la Bundesliga.

    Sin embargo, sus problemas de rodilla le impidieron recuperar la mejor forma. Solo brilló en su debut (4-0 ante el Mönchengladbach) y con una asistencia acrobática en la victoria 2-1 contra el Wolfsburgo.

    Solo fue titular en dos partidos. A principios de año se operó el rodilla, y aunque la cesión siguió, pocos esperaban su regreso al campo. En abril, entró en la convocatoria para el 1-1 ante Stuttgart, pero no jugó. Desde entonces no ha vuelto a aparecer, y su último partido con el SVW fue el 7 de diciembre, en el derbi norte contra el HSV (2-3).

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström: cedido al VfL Wolfsburgo por 1,5 millones de euros.

    Es comprensible que muchos hayan olvidado que Jesper Lindström jugó esta temporada en el VfL Wolfsburgo. El atacante, campeón de la Europa League 2022 con el Eintracht Frankfurt y fichado un año después por el Nápoles por 30 millones de euros, apenas ha tenido minutos.

    El Wolfsburgo pagó 1,5 millones de euros al Napoli por su cesión, confiando en que fuera clave para alcanzar Europa. Sin embargo, una lesión le limitó a once minutos en la primera vuelta, y el equipo cayó a la lucha por no descender.

    Aun con problemas físicos, fue titular en algunos encuentros de 2026, pero nunca recuperó su nivel de Frankfurt. En la recta final, el técnico Dieter Hecking apenas lo utilizó y, en la fase de descenso, el danés desperdició la última oportunidad al enviar por encima del larguero un remate de volea que podría haber llevado el partido a los penaltis.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell: cedido al TSG Hoffenheim (1,5 millones de euros de canon de cesión)

    Sin minutos en el Borussia Dortmund de Niko Kovac, Cole Campbell fue cedido al TSG Hoffenheim en enero, con la esperanza de entrar en la convocatoria del Mundial de Estados Unidos.

    Sin embargo, el delantero de 20 años apenas tuvo oportunidades. Los problemas de tobillo limitaron sus primeras semanas en el Kraichgau, y no debutó con el equipo hasta finales de febrero, en un breve encuentro. Después sumó cuatro entradas más como suplente en la Bundesliga, pero no logró dejar huella. La cesión no fue rentable para nadie.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs: cedido al Hamburgo SV (500 000 euros de canon de cesión)

    Al igual que Campbell, Damion Downs buscaba unirse al Mundial de Estados Unidos en la segunda parte de la temporada. Para ello, el delantero del Southampton fue cedido al Hamburgo SV, que pagó 500 000 euros por su préstamo.

    En doce partidos de Bundesliga no marcó ni asistencias. Los dos primeros meses el técnico Merlin Polzin le alineó con frecuencia, pero nunca mostró peligro real de gol.

    Desde mediados de marzo su protagonismo cayó: en los últimos seis encuentros apenas jugó 31 minutos.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai ficha por el VfL Wolfsburgo por 9,5 millones de euros.

    En invierno, el VfL Wolfsburgo buscaba evitar el descenso y fichó a Kento Shiogai por 9,5 millones de euros, confiando en su fama de “superjoker” en el NEC Nimega.

    Sin embargo, en la Bundesliga no pudo mantener esa racha. Marcó su único gol, en la derrota por 2-3 ante el Augsburgo a finales de febrero. Desde la llegada de Dieter Hecking en la jornada 26, su protagonismo fue mínimo.

    Su último once inicial fue a mediados de febrero; después solo sumó minutos aislados. Tampoco evitó el descenso: en la vuelta de la promoción volvió a entrar en la prórroga y falló dos cabezazos que podrían haber igualado el marcador. Un fracaso de manual.