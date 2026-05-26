Es comprensible que muchos hayan olvidado que Jesper Lindström jugó esta temporada en el VfL Wolfsburgo. El atacante, campeón de la Europa League 2022 con el Eintracht Frankfurt y fichado un año después por el Nápoles por 30 millones de euros, apenas ha tenido minutos.
El Wolfsburgo pagó 1,5 millones de euros al Napoli por su cesión, confiando en que fuera clave para alcanzar Europa. Sin embargo, una lesión le limitó a once minutos en la primera vuelta, y el equipo cayó a la lucha por no descender.
Aun con problemas físicos, fue titular en algunos encuentros de 2026, pero nunca recuperó su nivel de Frankfurt. En la recta final, el técnico Dieter Hecking apenas lo utilizó y, en la fase de descenso, el danés desperdició la última oportunidad al enviar por encima del larguero un remate de volea que podría haber llevado el partido a los penaltis.