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Las repercusiones del terremoto de Estados Unidos... ¿Quién es el responsable de la sorprendente eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

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Una gran sorpresa deja atónito a la selección saudí

La selección saudí no necesitó perder ante España ni empatar con Cabo Verde para que se notara su crisis; desde hacía años se veía que el fútbol saudí requería una revisión.

El Mundial 2026 evidenció la brecha entre ambiciones y realidad: un punto y eliminación en fase de grupos, una de las peores actuaciones ante la afición saudí.

Los dedos acusadores apuntaron al entrenador Georgios Donis y a los jugadores, pero culpar a una sola persona resulta injusto. ya que el problema no nació de un fallo aislado, sino de años de decisiones erróneas que van desde la gestión administrativa hasta la planificación técnica y el rendimiento de los jugadores.

La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién asume realmente la responsabilidad de la eliminación de Arabia Saudí?

  • FBL-KSA-MANCINIAFP

    Los errores se fueron acumulando hasta que estallaron en el Mundial

    La Federación Saudí de Fútbol es la principal responsable, tanto por lo ocurrido en el torneo como por su gestión de la selección en los últimos años.

    Desde hace tiempo, analistas advirtieron que el aumento de extranjeros en la liga reduciría los minutos de los saudíes en posiciones clave como delantera, mediapunta y bandas.

    Si bien la medida elevó el nivel de la liga, redujo la experiencia de los jugadores locales, y muchos seleccionados llegan a las concentraciones sin suficientes minutos ni rodaje en partidos clave.

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    Además, la cantera no ha crecido como se esperaba, así que Arabia Saudí llega al Mundial sin una generación capaz de marcar la diferencia ante rivales de primer nivel o incluso ante equipos menos experimentados pero mejor preparados.

    La decisión más polémica fue destituir al francés Hervé Renard justo antes del Mundial.

    Aunque sus resultados no fueron convincentes, el momento del cese reflejó falta de visión, pues cualquier nuevo técnico necesita meses, no semanas, para imponer su filosofía y reordenar el equipo; así, la decisión pareció un reconocimiento tardío de la crisis más que parte de un proyecto meditado.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis... Un mes y medio no es suficiente

    Es innegable que Georgios Donis asumió el cargo en un momento difícil y quizá no tuvo tiempo para construir una nueva selección o cambiar la identidad de un equipo que se prepara para el Mundial.

    Sin embargo, no supo aprovechar el tiempo disponible y cometió errores técnicos evidentes durante el torneo que agravaron el sufrimiento de la selección.

    Desde el primer partido, la selección pareció carecer de personalidad: sin estilo de juego, presión organizada, posesión efectiva ni transición rápida. Además, sus elecciones para la alineación titular, especialmente la insistencia en jugadores cuyo nivel técnico y físico había bajado, generaron dudas.

    Las críticas también alcanzaron los cambios, a menudo tardíos o ineficaces, y reflejaron una notable indecisión.

    Mantuvo a Salem Al-Dosari en los dos primeros partidos pese a las críticas, pero lo sustituyó ante Cabo Verde, una decisión que pareció responder más a la presión de la afición que a un criterio técnico.

    A ello se sumó la falta de soluciones ofensivas y una construcción de juego lenta y espaciada, que facilitó el control rival.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Dónde está el jugador en el campo?

    Más allá del cuerpo técnico, los jugadores también tienen responsabilidad. En los grandes torneos, a veces compensan los errores del entrenador con espíritu y determinación; sin embargo, en la selección saudí ocurrió lo contrario.

    Faltó agresividad en los duelos, se perdieron muchas disputas individuales y se repitieron errores en pases y posicionamiento.

    En los tres partidos faltó liderazgo y no surgió nadie capaz de motivar a sus compañeros o de cambiar el ritmo en los momentos difíciles.

    En ataque tampoco hubo quien mantuviera la pelota, creara peligro o finalizara las jugadas, con lo que el sistema entero resultó inofensivo.

  • La crisis que no todo el mundo ve

    Quizá este sea el verdadero culpable de todo lo ocurrido, pues las selecciones que triunfan en el Mundial no se basan en reacciones puntuales, sino en proyectos de años: descubren talentos, los desarrollan y los preparan gradualmente para competir al más alto nivel.

    La selección saudí, en cambio, llegó al torneo en plena transición: nuevo entrenador, ideas aún sin pulir y una identidad por definir. Así, se enfrentó a equipos más estables y organizados, aunque, sobre el papel, contaran con menos potencial.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cambiar de entrenador no salvará a la selección.

    La salida de Donis podría ser la primera decisión tras el Mundial; probablemente haya más cambios en la selección, pero eso solo resolvería una parte mínima de la crisis.

    Si la Federación no impulsa una reforma profunda —que revise la formación de jugadores, potencie la liga sin perjudicar a los talentos locales y fije un proyecto técnico a largo plazo—, la selección saudí seguirá atrapada en el mismo círculo vicioso y cada fracaso será el preludio del siguiente.

    La eliminación no se debió a un partido, sino a años de desorientación que el Mundial solo confirmó.