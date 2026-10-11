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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Las repercusiones del clásico sobre Al Hilal y Al Ittihad: las ganancias del Zaeem y las crisis del Ameed

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

¿Quién es el mayor beneficiado?

El enfrentamiento entre Al Hilal y Al Ittihad no fue un simple clásico que terminó con la victoria del Zaeem por 3-2, sino una estación decisiva que podría dejar huellas más allá de los tres puntos, después de que Al Hilal reforzara su liderato en la Roshn Saudi League, mientras que Al Ittihad sufrió su primera derrota en la competición esta temporada, lo que deja a su entrenador, Jens Wissing, frente a una serie de preguntas tácticas y disciplinarias tras una noche al rojo vivo dentro y fuera del campo.

Y mientras Simone Inzaghi recibió un impulso moral importante tras el triunfo ante un rival directo, el partido reveló al mismo tiempo algunos puntos que necesitan corrección en ambos equipos.

Al Hilal ganó el liderato y la confianza, pero no salió con una imagen defensiva impecable; en cuanto a Al Ittihad, perdió el encuentro, aunque mostró capacidad para remontar en el marcador, antes de que los acontecimientos se intensificaran tras el silbato final y abrieran una nueva puerta a la polémica.


  • El Al-Hilal refuerza el liderato e Inzaghi recupera la confianza

    El Al Hilal fue el gran beneficiado del resultado del clásico, después de elevar su cuenta a 21 puntos en el liderato de la Roshn League, ampliando la diferencia con el Al Ittihad a cuatro puntos.

    Esta victoria le concede a Inzaghi una oportunidad para tomar aire tras las críticas que recibió recientemente, sobre todo porque el triunfo llegó ante un rival directo y en un partido que vivió una gran presión sobre ambos equipos.

    Asimismo, el tridente ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville aportó un plus importante, después de contribuir a marcar la diferencia y decidir el enfrentamiento.

    Pero, pese a las ganancias en ataque, Inzaghi sigue obligado a mejorar el equilibrio defensivo, especialmente porque el Al Ittihad logró anotar dos goles y estuvo cerca de aumentar la presión en los últimos minutos, tras el gol de Steven Bergwijn de penalti en el minuto 89.

  • Al Ittihad y Fessing: errores defensivos que requieren revisión

    En el otro lado, el Ittihad recibió un golpe sensible con una primera derrota que puso fin a su inicio invicto en la liga y lo dejó a cuatro puntos del Hilal.

    El problema más importante radica en los espacios que aparecieron en la línea defensiva y en los errores individuales que ayudaron al Hilal a aprovechar las ocasiones y llegar a la portería, lo que obliga a Fesing a revisar la colocación defensiva y la forma de cubrir los espacios a la espalda de los laterales.

    Lee también: En Nesyri, en el banquillo de los acusados, y el motivo es Yassine Bounou

    Aun así, el Ittihad no estuvo inoperante en ataque durante todo el encuentro: logró volver al partido a través de Youssef En Nesyri y luego recortó la diferencia en los últimos minutos por medio de Bergwijn, lo que refleja que tiene capacidad para amenazar al Hilal incluso cuando el resultado se le pone en contra.

    Fesing necesitará construir sobre estos aspectos positivos, corrigiendo a la vez los errores que le costaron a su equipo la derrota en un duelo importante en la carrera por el título.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Enfrentamiento tras el partido: una nueva crisis persigue a Al Ahly

    Las repercusiones del clásico no se limitaron al resultado, ya que tras el pitido final se desató una disputa entre los jugadores del Al Ittihad y el árbitro Khaled Al Turais, en protesta por el momento en que dio por finalizado el encuentro, después de que se demorara la ejecución de un saque de banda en los últimos segundos.

    La tensión fue en aumento con las protestas de varios jugadores del Al Ittihad, y la situación llegó al punto de que el guardameta Predrag Rajkovic intentara encararse con el árbitro, antes de que las fuerzas de seguridad intervinieran para contener el incidente.

    Estos hechos sitúan al Al Ittihad ante un desafío adicional, pues el episodio podría ser revisado por los organismos competentes en función de los informes del partido, con la posibilidad de que se adopten medidas disciplinarias contra los implicados según lo que acrediten los informes oficiales.

    De este modo, el Al Hilal salió con ganancias importantes en cuanto al liderato y la confianza, mientras que el Al Ittihad queda obligado a resolver sus problemas técnicos y a contener las consecuencias de lo ocurrido tras el partido, para que la derrota en el clásico no se convierta en una crisis prolongada que afecte su trayectoria en las próximas jornadas.

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