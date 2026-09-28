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«Las reglas están claras»: Irlanda se enfrentaba a sanciones «indeterminadas» de la UEFA si boicoteaba el controvertido partido contra Israel, revela el presidente de la FAI
La amenaza de una sanción disciplinaria de la UEFA
Cooke ha detallado los importantes riesgos a los que se enfrentaba la selección nacional si decidía boicotear su partido de la Liga de Naciones contra Israel, que Irlanda ganó 3-0 el domingo. El encuentro, que fue trasladado a una sede neutral en Hungría, se disputó en medio de una intensa presión pública y de llamamientos a que el equipo irlandés se retirara debido al conflicto en curso en Gaza.
En declaraciones a RTE Sport, Cooke aclaró que, aunque la UEFA no lanzó una amenaza nueva específica, el marco regulador ya existente era lo bastante intimidatorio como para garantizar que el partido se jugara. Al ser preguntado si el organismo había amenazado con sanciones adicionales, respondió: "No. Las reglas están claras. Se especifica cuáles son las sanciones si no cumplimos con los partidos y luego se hace referencia a otras sanciones no determinadas. Creo que depende de la UEFA y de qué sanciones imponga a alguien como consecuencia de ello. Vimos algo reciente en Inglaterra y Southampton, las tasas que les impusieron".
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Tensiones internas y protestas de los jugadores
La previa de la victoria por 3-0 en Debrecen estuvo marcada por visibles señales de protesta por parte de la selección irlandesa. Las jugadoras optaron por no dar la mano a sus rivales, y el equipo agachó la cabeza durante la interpretación del himno nacional de Israel. Además, no se produjo el tradicional intercambio de banderines entre las capitanas Dara O'Shea y Manor Solomon. Estas acciones llegaron después de un periodo de incertidumbre en el que, según se informó, el partido estuvo en duda debido a las conversaciones internas en la concentración irlandesa sobre la ética de disputar el encuentro.
Las informaciones apuntaban a que la guardameta Gavin Bazunu había expresado inicialmente su deseo de retirarse del partido como forma de protesta, lo que llevó a una reunión en el hotel del equipo. Sin embargo, un proceso democrático acabó garantizando que el partido se disputara. Más tarde, la FAI confirmó que una votación entre la plantilla dio como resultado que una «amplia mayoría» decidiera saltar al campo. Cooke elogió la profesionalidad del equipo y afirmó: «Hemos cumplido ya uno de los partidos gracias al valor de aquellas jugadoras que jugaron esta noche y se vistieron».
Navegando entre mandatos políticos y deportivos
La FAI ha recibido críticas de grupos de defensa como Irish Sport for Palestine, que lideró la campaña 'Stop The Game'. Pese a la reacción en contra, Cooke sostuvo que la asociación siguió las directrices de su propia estructura de gobierno. Defendió la gestión de la situación por parte de la FAI y señaló: «Algunas personas creen que se gestionó bastante bien. Dijimos en todo momento que jugaríamos el partido. Eso nos vino mandatado por nuestros miembros, a través de la junta». El presidente subrayó que la asociación se sintió obligada a cumplir con sus compromisos internacionales pese a la controversia que rodeaba el asunto.
Esta postura llega incluso después de que la FAI hiciera previamente presión para que se tomaran medidas más contundentes contra Israel en la escena internacional. En noviembre, la asociación envió una carta formal a la UEFA proponiendo que Israel fuera expulsado tanto de las competiciones de clubes como de las internacionales. Al hablar sobre el progreso de esa petición, Cooke señaló que el organismo rector aún no había alcanzado un veredicto final. «Su respuesta fue que lo estudiarían y siguen estudiándolo», confirmó.
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Cooperación regional y próximos partidos
En un intento de medir el sentir de otras naciones, Cooke se puso en contacto con representantes de Austria y Kosovo, que comparten el mismo grupo de la Nations League. Sus conversaciones tenían como objetivo comprobar si existía un apoyo colectivo a posibles sanciones o una postura unificada respecto a estos partidos. Sin embargo, encontró poco interés en un boicot por parte de los demás. «Sin duda he hablado con los otros países de nuestro grupo y reafirmaron su decisión de jugar los partidos», admitió Cooke, lo que sugiere que Irlanda se habría quedado sola si hubiera rechazado jugar.
Ahora la atención se desplaza al segundo encuentro programado entre ambos equipos, fijado actualmente para el 4 de octubre. Al igual que el primero, este partido se disputará en un campo neutral, con la localidad serbia de Backa Topola elegida como sede.
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