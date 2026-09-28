Cooke ha detallado los importantes riesgos a los que se enfrentaba la selección nacional si decidía boicotear su partido de la Liga de Naciones contra Israel, que Irlanda ganó 3-0 el domingo. El encuentro, que fue trasladado a una sede neutral en Hungría, se disputó en medio de una intensa presión pública y de llamamientos a que el equipo irlandés se retirara debido al conflicto en curso en Gaza.

En declaraciones a RTE Sport, Cooke aclaró que, aunque la UEFA no lanzó una amenaza nueva específica, el marco regulador ya existente era lo bastante intimidatorio como para garantizar que el partido se jugara. Al ser preguntado si el organismo había amenazado con sanciones adicionales, respondió: "No. Las reglas están claras. Se especifica cuáles son las sanciones si no cumplimos con los partidos y luego se hace referencia a otras sanciones no determinadas. Creo que depende de la UEFA y de qué sanciones imponga a alguien como consecuencia de ello. Vimos algo reciente en Inglaterra y Southampton, las tasas que les impusieron".