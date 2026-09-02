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«¡Las primeras de la historia!»: las superestrellas asiáticas completan históricos traspasos a Europa
Las estrellas asiáticas protagonizan movimientos históricos
El fútbol asiático celebró un histórico mercado de fichajes de verano, ya que el talento de élite del continente cerró grandes traspasos a través de las principales divisiones de Europa. Al frente de este mercado estuvo el máximo goleador de la Eredivisie Ayase Ueda, que completó un traspaso de 15 millones de euros del Feyenoord al LOSC Lille de la Ligue 1 con un contrato de cuatro años.
En Inglaterra, el portero Zion Suzuki hizo historia al convertirse en el primer guardameta japonés en jugar en la Premier League tras cerrar su fichaje por el Aston Villa desde el Parma. Mientras tanto, el centrocampista surcoreano Lee Kang-in cerró una ilustre etapa en el Paris Saint-Germain, donde ganó dos títulos de la Champions League, para unirse al aspirante de LaLiga Atlético de Madrid.
Estos traspasos de relumbrón subrayan la influencia y el valor de mercado, en rápido crecimiento, de los jugadores asiáticos en los niveles más altos de la competición europea.
- AFP
Cambios importantes en todo el continente
La actividad en el mercado de fichajes se extendió mucho más allá de los movimientos más destacados, con varios habituales de sus selecciones asegurando cambios estratégicos de entorno. El delantero surcoreano Hwang Hee-chan completó una cesión del Wolverhampton Wanderers al Schalke 04 de la Bundesliga, mientras que su compatriota Hwang In-beom se marchó del Feyenoord al FC Porto, campeón de la Primeira Liga (Portugal).
El extremo internacional iraquí Marko Farji completó un traspaso permanente del Venezia al sc Heerenveen de la Eredivisie con un contrato de cuatro años. En Uzbekistán, el goleador Eldor Shomurodov vio cómo su cesión al Istanbul Basaksehir se convertía en un traspaso definitivo por 2,8 millones de euros después de terminar como máximo goleador compartido de la máxima categoría turca con 22 goles.
«Estoy muy feliz de unirme al LOSC, un club con una fuerte presencia en la Ligue 1 y en la Champions League», dijo Ueda a su llegada a Francia. «Este club me atrajo mucho, especialmente por su estilo de fútbol».
Rompiendo barreras y batiendo récords
Este verano también dejó logros históricos para el talento de Oriente Próximo en la élite europea. El defensa saudí Saud Abdulhamid amplió su estancia en el RC Lens hasta 2029 después de ayudar al club francés a ganar la Copa de Francia y el Trophée des Champions, convirtiéndose en el primer jugador saudí en conquistar grandes títulos en Europa. Mientras tanto, el capitán de la selección de Irán, Alireza Jahanbakhsh, completó su regreso al fútbol neerlandés al fichar como agente libre por el Excelsior Rotterdam, equipo de la Eredivisie.
El defensa japonés Ko Itakura regresó al Borussia Monchengladbach desde el Ajax con un contrato de cuatro años, mientras que su compatriota Kodai Sano dio el salto al PSV, campeón de la Eredivisie, procedente del NEC.
Por otra parte, el defensa surcoreano Seol Young-woo fichó por el FC Augsburg procedente del Estrella Roja de Belgrado, convirtiéndose en el cuarto jugador surcoreano en la historia del club alemán.
- Getty Images Sport
Preparándose para las campañas europeas
Ahora que los plazos de inscripción ya se han cerrado, estos jugadores centran su atención en asentarse en la dinámica de sus nuevos clubes de cara a la campaña que viene.
Muchas de estas estrellas, incluidos Ueda, Lee y Abdulhamid, estarán presentes en competiciones europeas como la Liga de Campeones de la UEFA.
Sus actuaciones serán seguidas de cerca mientras buscan ganar impulso, mantener el ritmo de competición y seguir elevando el fútbol asiático en el escenario mundial.
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