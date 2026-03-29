«Las posibilidades son muy escasas»: Julian Nagelsmann se pronuncia con claridad sobre las posibilidades de Marc-André ter Stegen de participar en el Mundial

Ter Stegen se ha visto afectado una y otra vez por las lesiones esta temporada. Actualmente, el portero del FC Girona está de baja por una lesión en el muslo que se produjo a finales de enero. Desde entonces, se ha perdido siete partidos con el Girona.

En la selección nacional, el exjugador del Gladbach también ha tenido que ausentarse en varias ocasiones por lesión. Su último partido de los 44 que ha disputado hasta la fecha lo jugó en junio de 2025, en el duelo de la Liga de Naciones contra Francia. «Debe darlo todo en la rehabilitación. Se encuentra bastante bien y ya no tiene muchos dolores, solo un poco, pero eso lleva su tiempo», explicó Nagelsmann. «Ya no tiene 21 años y lleva unos cuantos partidos en las espaldas, simplemente hay que ver cómo evoluciona».

El jugador de 33 años fue cedido al Girona en invierno, después de que el FC Barcelona lo descartara y lo sustituyera por Joan García. Con su club de origen en Barcelona tiene un contrato vigente hasta 2028.