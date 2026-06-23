«Las palabras no le hacen justicia»: Luis Suárez elogia a Lionel Messi tras ver a su «feliz» compañero en el Inter de Miami brillar con Argentina en el Mundial 2026

Suárez se mostró muy orgulloso del gran nivel mostrado por Messi en las primeras jornadas del torneo. El astro argentino, con dos goles ante Austria, se consolidó en la cima del fútbol mundial.

Con este doblete, Messi llegó a 18 goles en Mundiales, dos más que el alemán Miroslav Klose. Para Suárez, no hay palabras que describan el impacto de su compañero del Inter de Miami, quien sigue brillando con la selección.