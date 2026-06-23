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«Las palabras no le hacen justicia»: Luis Suárez elogia a Lionel Messi tras ver a su «feliz» compañero en el Inter de Miami brillar con Argentina en el Mundial 2026
Suárez celebra un logro histórico
Suárez se mostró muy orgulloso del gran nivel mostrado por Messi en las primeras jornadas del torneo. El astro argentino, con dos goles ante Austria, se consolidó en la cima del fútbol mundial.
Con este doblete, Messi llegó a 18 goles en Mundiales, dos más que el alemán Miroslav Klose. Para Suárez, no hay palabras que describan el impacto de su compañero del Inter de Miami, quien sigue brillando con la selección.
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Es un auténtico placer verlo
Suárez destacó que la felicidad de Messi es tan valiosa como los récords que se baten en el campo. «Las palabras no le hacen justicia ni como jugador ni como espectador», afirmó. «Para mí, como amigo que le conoce bien, verle feliz y disfrutando del Mundial es lo mejor».
Estas brillantes actuaciones llegan tras un hat-trick contra Argelia en la victoria 3-0 del partido inaugural. Suárez añadió: «Es un placer verle jugar. Me encanta. Verle feliz, verle disfrutar de su Mundial con su selección, rodeado de gente que le apoya y le respalda».
El equipo se une en torno a Messi
Los últimos goles de Messi reflejan un gran peso emocional. Lloró tras anotar contra Argelia por problemas personales. Su familia confirmó que su padre, Jorge Messi, recibe tratamiento médico por una enfermedad no revelada. El defensa argentino Lisandro Martínez aseguró que toda la plantilla apoya a su capitán.
«No debemos dejar que se derrumbe, sobre todo ahora», afirmó Martínez. «Leo necesita estar aquí y disfrutar». El defensa insistió en que Messi está en una categoría propia, en lo más alto del deporte. «No hay por qué compararlo», añadió. «Está en una categoría propia en lo más alto. No tengo palabras; solo siento una alegría inmensa por que esté aquí y por que sea argentino. Tenemos que valorarlo. No hay palabras: lo único que nos queda es disfrutarlo».
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La Bota de Oro y el sueño del título
Argentina ya lidera su grupo y cerrará la fase contra Jordania. Tras ganar en 2022, Messi busca su segundo Mundial. Los aficionados seguirán de cerca si el capitán mantiene su racha y lleva a Argentina a otro triunfo histórico en las eliminatorias.