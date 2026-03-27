Las nuevas equipaciones local y visitante de la selección inglesa de Nike reflejan el estado de ánimo de toda una nación a medida que se acerca el Mundial de 2026

Este verano se cumplirán 60 largos años desde el único triunfo de Inglaterra en un gran torneo, y ahora que otra generación dorada se acerca a su apogeo, se presenta una nueva oportunidad de oro para poner fin a estos años de sufrimiento.

Una plantilla que combina a veteranos como Harry Kane y Declan Rice con jóvenes promesas como Cole Palmer y Kobbie Mainoo ha inspirado un optimismo silencioso: la creencia de que podría estar a punto de ocurrir algo trascendental que cambiaría el destino de todo el país.

Nike ha sabido captar ese sentimiento con sus nuevas equipaciones local y visitante para los Tres Leones y la campaña promocional que las acompaña. El gigante de la ropa deportiva ha captado el espíritu del momento, celebrando el legado, la cultura y la identidad inglesas en la antesala del Mundial. Este verano, para Inglaterra tiene que ser una cuestión de «Guts 2 Glory» (De las tripas a la gloria).