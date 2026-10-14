El Real Madrid logró una de las victorias más improbables de la Champions League en los últimos tiempos: remontó una desventaja de dos goles en la segunda parte para vencer a la Roma por 4-3 en el Stadio Olimpico. El partido comenzó con un gol de Marten de Roon que adelantó a los locales, pero Kylian Mbappe igualó el marcador antes del descanso. Sin embargo, el encuentro parecía escapársele al equipo de Jose Mourinho cuando Donyell Malen marcó dos goles en seis minutos al comienzo de la segunda parte, aprovechando el desorden defensivo del Madrid.

La juventud y la verticalidad aportadas desde el banquillo fueron el motor de una remontada histórica. Cristian Espi recortó distancias en el minuto 82 y Endrick empató solo tres minutos después, gracias a la creatividad de Arda Guler. Con la inercia del partido a su favor, el Madrid buscó el gol de la victoria, que llegó en el minuto 90, cuando Antonio Rudiger apareció por sorpresa en ataque para asegurar los tres puntos y dejar atónita a la Roma en su propio estadio.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid tras el partido en el Stadio Olimpico.