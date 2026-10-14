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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Las notas del Real Madrid ante la Roma: Antonio Rudiger le dio la victoria en un trepidante partido de Champions League con siete goles

Real Madrid
Liga de Campeones
Roma vs Real Madrid
Roma

El Real Madrid protagonizó una espectacular remontada en los últimos minutos en el Estadio Olímpico para derrotar a la Roma por 4-3 en un caótico partido de la Champions League. El gol de la victoria de Antonio Ruediger en el minuto 90 culminó una remontada extraordinaria después de que el equipo de Jose Mourinho llegara a ir perdiendo 3-1 en la segunda parte.

El Real Madrid logró una de las victorias más improbables de la Champions League en los últimos tiempos: remontó una desventaja de dos goles en la segunda parte para vencer a la Roma por 4-3 en el Stadio Olimpico. El partido comenzó con un gol de Marten de Roon que adelantó a los locales, pero Kylian Mbappe igualó el marcador antes del descanso. Sin embargo, el encuentro parecía escapársele al equipo de Jose Mourinho cuando Donyell Malen marcó dos goles en seis minutos al comienzo de la segunda parte, aprovechando el desorden defensivo del Madrid.

La juventud y la verticalidad aportadas desde el banquillo fueron el motor de una remontada histórica. Cristian Espi recortó distancias en el minuto 82 y Endrick empató solo tres minutos después, gracias a la creatividad de Arda Guler. Con la inercia del partido a su favor, el Madrid buscó el gol de la victoria, que llegó en el minuto 90, cuando Antonio Rudiger apareció por sorpresa en ataque para asegurar los tres puntos y dejar atónita a la Roma en su propio estadio.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid tras el partido en el Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Portería y defensa

    Thibaut Courtois - 5/10

    Una noche difícil para el belga, al que dejó expuesto una línea defensiva adelantada que no logró reducir los espacios con eficacia. Aunque realizó cuatro paradas para evitar un marcador más abultado, le habrá decepcionado encajar tres goles, especialmente por la facilidad con la que Malen aprovechó los carriles centrales durante la segunda parte.

    Antonio Rudiger - 8/10

    El gran héroe de la noche. Pese a los fallos defensivos colectivos que llevaron al Madrid a encajar tres goles, quedó patente la determinación de Ruediger por ganar. Mantuvo la calma en medio del caos y apareció en el minuto 90 para marcar el gol decisivo, con el que la resistencia del Madrid se vio recompensada con tres puntos.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Tuvo dificultades para frenar las transiciones encabezadas por Malen y Dybala. Su colocación fue cuestionable en ocasiones cuando la Roma salía a toda velocidad y no ofreció la cobertura necesaria a los laterales, volcados en ataque, durante el tramo en el que el Madrid encajó dos goles en rápida sucesión.

    Marc Cucurella - 6/10

    Desplegó su habitual entrega por la banda izquierda, pero los carrileros de la Roma lo obligaron a replegarse durante largos tramos. Fue sustituido en el minuto 78, cuando el Madrid adoptó un planteamiento más ofensivo para intentar remontar.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Una actuación relativamente discreta para lo que acostumbra. No logró imponer su habitual poderío físico en la banda derecha y fue sustituido por Arda Guler en el minuto 59, cuando Mourinho buscó más calidad técnica para superar el bloque de la Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Centrocampo

    Jude Bellingham: 7/10

    El nexo de unión del Madrid. Incluso cuando el marcador pintaba mal, su capacidad para conservar el balón y superar líneas en conducción mantuvo en alerta a la Roma. Fue fundamental para sostener la presión durante los últimos veinte minutos, que desembocó en la remontada.

    Federico Valverde: 6/10

    Como capitán, Valverde aportó la energía necesaria en el centro del campo, pero tuvo dificultades para contrarrestar la superioridad numérica de la Roma en esa zona al comienzo de la segunda parte. En los minutos finales, cuando el Madrid volcó jugadores al ataque, su papel se centró más en dar continuidad a la posesión.

    Aurelien Tchouameni: 5/10

    No protegió adecuadamente a la defensa de cuatro frente a los contraataques de la Roma. Lo superaron con demasiada facilidad en el segundo gol de Malen y acabó siendo sustituido en el minuto 70 por Bernardo Silva, cuando el Madrid buscaba un perfil táctico diferente.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Ataque

    Yan Diomande - 6/10

    Actuación irregular del joven. Dejó destellos de brillantez y participó en la jugada del empate de Mbappe, pero le faltó la regularidad necesaria para imponerse en un centro del campo europeo de alto nivel. Fue sustituido en el minuto 79.

    Vinicius Junior - 5/10

    Se le vio frustrado durante buena parte de los 59 minutos que estuvo sobre el césped. La Roma le marcó eficazmente con dos jugadores y le costó encontrar espacios para irrumpir en el último tercio. Fue sustituido antes de la hora de juego como parte del reajuste táctico.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Fue la principal amenaza ofensiva del Madrid en la primera parte y definió con precisión en el minuto 25 para igualar el marcador. Sin embargo, su influencia disminuyó tras el descanso al quedar aislado, aunque su sola presencia mantuvo ocupados a los defensas y abrió espacios para los suplentes que entraron más tarde.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Suplentes y entrenador

    Endrick - 9/10

    Una entrada que cambió el partido. Saltó al campo en el minuto 59, dio la asistencia para el gol de Espi y marcó el decisivo tanto del empate en el 85. Su verticalidad y eficacia de cara a puerta eran justo lo que necesitaba el Madrid.

    Arda Guler - 9/10

    Una actuación magistral desde el banquillo. Guler entró en el minuto 59 y dio dos asistencias fundamentales: una para el empate de Endrick y otra para el gol de la victoria de Ruediger. Su visión de juego y sus envíos a balón parado marcaron la diferencia.

    Cristian Espi - 8/10

    El joven demostró instinto goleador al marcar en el minuto 82, apenas tres minutos después de entrar. Su gol hizo creer que la remontada era posible.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entró en el minuto 70 para aportar más control al centro del campo. Ayudó a dar estabilidad al equipo durante los frenéticos minutos finales.

    Alvaro Carreras - Sin calificar

    Un cambio táctico en el tiempo añadido para asegurar el resultado.

    Jose Mourinho - 8/10

    Aunque el planteamiento defensivo mostró grietas al principio, Mourinho merece un enorme reconocimiento por sus cambios. Sustituir a sus atacantes estrella (Vinicius y Mbappe) y a sus laterales para apostar por la juventud y la creatividad (Guler, Endrick y Espi) fue un gran riesgo que salió a la perfección: convirtió una derrota por 3-1 en una victoria por 4-3.

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