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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Las notas del Real Madrid ante la Roma: Antonio Rudiger arranca la victoria en un trepidante duelo de Champions League con siete goles

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Real Madrid
Liga de Campeones
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Roma vs Real Madrid
Roma

El Real Madrid protagonizó una espectacular remontada en los últimos minutos en el Stadio Olimpico y derrotó a la Roma por 4-3 en un caótico partido de la Champions League. El gol de la victoria de Antonio Ruediger en el minuto 90 culminó la remontada después de que el equipo de Jose Mourinho llegara a ir perdiendo por 3-1 en la segunda parte.

El Real Madrid logró una de las victorias más improbables en la Champions League de los últimos tiempos: remontó una desventaja de dos goles en la segunda parte para vencer 4-3 a la Roma en el Stadio Olimpico. El partido comenzó con un gol de Marten de Roon que adelantó a los locales, pero Kylian Mbappe igualó el marcador antes del descanso. Sin embargo, el encuentro pareció escapársele al equipo de Jose Mourinho cuando Donyell Malen marcó dos veces en seis minutos al inicio de la segunda parte y castigó la desorganización defensiva del Madrid.

La entrada desde el banquillo de jugadores jóvenes que aportaron verticalidad fue el catalizador de una remontada histórica. Cristian Espi recortó distancias en el minuto 82 y Endrick empató solo tres minutos después, aprovechando la creatividad de Arda Guler. Con el impulso del partido a su favor, el Madrid buscó el gol de la victoria, que llegó en el minuto 90, cuando Antonio Rudiger apareció por sorpresa en ataque para asegurar los tres puntos y dejar atónita a la Roma en su propio estadio.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois - 5/10

    Una noche difícil para el belga, que quedó expuesto por una línea defensiva adelantada que no logró achicar espacios con eficacia. Aunque hizo cuatro paradas para evitar que el marcador fuera más abultado, le decepcionará haber encajado tres goles, especialmente por la facilidad con la que Malen aprovechó los espacios por el centro durante la segunda parte.

    Antonio Rudiger - 8/10

    El gran héroe de la noche. Pese a los fallos defensivos colectivos que llevaron al Madrid a encajar tres goles, quedó patente la determinación de Ruediger por ganar. Mantuvo la calma en medio del caos y apareció en el minuto 90 para marcar el gol decisivo, con el que el Madrid vio recompensada su capacidad de resistencia con tres puntos.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Tuvo dificultades para frenar las transiciones dirigidas por Malen y Dybala. Su colocación dejó dudas en ocasiones cuando la Roma salía rápido al ataque, y no dio la cobertura necesaria a los laterales cuando se incorporaban al ataque en el tramo en el que el Madrid encajó dos goles en rápida sucesión.

    Marc Cucurella - 6/10

    Mostró su habitual despliegue por la banda izquierda, pero los carrileros de la Roma lo obligaron a mantenerse atrás durante largos tramos. Fue sustituido en el minuto 78, cuando el Madrid adoptó una disposición más ofensiva en busca de remontar.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Una actuación relativamente discreta para lo que acostumbra. No impuso su habitual superioridad física en la banda derecha y fue sustituido por Arda Guler en el minuto 59, cuando Mourinho buscaba más calidad técnica para superar el bloque defensivo de la Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Centrocampo

    Jude Bellingham - 7/10

    El nexo del equipo madrileño. Incluso cuando el marcador se puso muy cuesta arriba, su capacidad para conservar el balón y avanzar entre líneas mantuvo en alerta a la Roma. Fue fundamental para sostener la presión en los últimos veinte minutos, que desembocó en la remontada.

    Federico Valverde - 6/10

    Como capitán, Valverde aportó la energía necesaria en el centro del campo, pero tuvo dificultades para contrarrestar la superioridad numérica de la Roma en esa zona al inicio de la segunda parte. En los minutos finales, cuando el Madrid volcó a más jugadores al ataque, su función pasó a centrarse en dar continuidad a la posesión.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    No protegió lo suficiente a la línea de cuatro defensas ante los contraataques de la Roma. Quedó superado con demasiada facilidad en el segundo gol de Malen y acabó siendo sustituido en el minuto 70 por Bernardo Silva, cuando el Madrid buscaba un perfil táctico diferente.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Ataque

    Yan Diomande - 6/10

    Actuación irregular del joven. Dejó destellos de calidad y participó en la jugada del empate de Mbappe, pero le faltó la regularidad necesaria para imponerse en un centro del campo europeo de alto nivel. Fue sustituido en el minuto 79.

    Vinicius Junior - 5/10

    Se mostró frustrado durante buena parte de los 59 minutos que estuvo sobre el césped. La Roma lo defendió eficazmente con dos jugadores y le costó encontrar espacios para irrumpir en el último tercio. Fue sustituido antes de la hora de juego como parte de un reajuste táctico.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Fue el jugador más peligroso del Madrid en la primera parte y definió con precisión en el minuto 25 para igualar el marcador. Sin embargo, su influencia disminuyó tras el descanso al quedar aislado, aunque su sola presencia mantuvo ocupados a los defensas y abrió espacios para los suplentes que entraron en los últimos minutos.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Suplentes y entrenador

    Endrick - 9/10

    Una entrada que cambió el partido. Saltó al campo en el minuto 59, dio la asistencia para el gol de Espi y marcó el decisivo tanto del empate en el 85. Su juego directo y su precisión de cara a portería eran justo lo que necesitaba el Madrid.

    Arda Guler - 9/10

    Una exhibición de cómo influir en un partido desde el banquillo. Guler entró en el minuto 59 y dio dos asistencias fundamentales: una para el empate de Endrick y otra para el gol de la victoria de Ruediger. Su visión de juego y sus envíos a balón parado marcaron la diferencia.

    Cristian Espi - 8/10

    El joven mostró su olfato goleador al marcar en el minuto 82, apenas tres minutos después de entrar. Su gol hizo creer que la remontada era posible.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entró en el minuto 70 para aportar más control al centro del campo. Ayudó a dar estabilidad al equipo en los frenéticos minutos finales.

    Alvaro Carreras - sin calificar

    Entró en una sustitución táctica tardía para conservar el resultado durante el tiempo añadido.

    Jose Mourinho - 8/10

    Aunque el planteamiento defensivo parecía vulnerable al principio, Mourinho merece un enorme reconocimiento por sus cambios proactivos. Sustituir a sus atacantes estrella (Vinicius y Mbappe) y a sus laterales para apostar por la juventud y la creatividad (Guler, Endrick y Espi) fue un riesgo enorme que salió a la perfección: convirtió una derrota por 3-1 en una victoria por 4-3.

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