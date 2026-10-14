El Real Madrid logró una de las victorias más improbables en la Champions League de los últimos tiempos: remontó una desventaja de dos goles en la segunda parte para vencer 4-3 a la Roma en el Stadio Olimpico. El partido comenzó con un gol de Marten de Roon que adelantó a los locales, pero Kylian Mbappe igualó el marcador antes del descanso. Sin embargo, el encuentro pareció escapársele al equipo de Jose Mourinho cuando Donyell Malen marcó dos veces en seis minutos al inicio de la segunda parte y castigó la desorganización defensiva del Madrid.
La entrada desde el banquillo de jugadores jóvenes que aportaron verticalidad fue el catalizador de una remontada histórica. Cristian Espi recortó distancias en el minuto 82 y Endrick empató solo tres minutos después, aprovechando la creatividad de Arda Guler. Con el impulso del partido a su favor, el Madrid buscó el gol de la victoria, que llegó en el minuto 90, cuando Antonio Rudiger apareció por sorpresa en ataque para asegurar los tres puntos y dejar atónita a la Roma en su propio estadio.
GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Stadio Olimpico.