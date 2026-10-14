Thibaut Courtois - 5/10

Una noche difícil para el belga, que quedó expuesto por una línea defensiva adelantada que no logró achicar espacios con eficacia. Aunque hizo cuatro paradas para evitar que el marcador fuera más abultado, le decepcionará haber encajado tres goles, especialmente por la facilidad con la que Malen aprovechó los espacios por el centro durante la segunda parte.

Antonio Rudiger - 8/10

El gran héroe de la noche. Pese a los fallos defensivos colectivos que llevaron al Madrid a encajar tres goles, quedó patente la determinación de Ruediger por ganar. Mantuvo la calma en medio del caos y apareció en el minuto 90 para marcar el gol decisivo, con el que el Madrid vio recompensada su capacidad de resistencia con tres puntos.

Ibrahima Konate - 5/10

Tuvo dificultades para frenar las transiciones dirigidas por Malen y Dybala. Su colocación dejó dudas en ocasiones cuando la Roma salía rápido al ataque, y no dio la cobertura necesaria a los laterales cuando se incorporaban al ataque en el tramo en el que el Madrid encajó dos goles en rápida sucesión.

Marc Cucurella - 6/10

Mostró su habitual despliegue por la banda izquierda, pero los carrileros de la Roma lo obligaron a mantenerse atrás durante largos tramos. Fue sustituido en el minuto 78, cuando el Madrid adoptó una disposición más ofensiva en busca de remontar.

Denzel Dumfries - 5/10

Una actuación relativamente discreta para lo que acostumbra. No impuso su habitual superioridad física en la banda derecha y fue sustituido por Arda Guler en el minuto 59, cuando Mourinho buscaba más calidad técnica para superar el bloque defensivo de la Roma.