El PSG dio una lección táctica en las transiciones y aprovechó la defensa adelantada del City con una eficacia demoledora para imponerse por 4-2. Los parisinos fueron implacables en la primera parte y silenciaron al público del Etihad al llegar al descanso con una ventaja de 3-0.

Pese a la presión constante del City y su 54 % de posesión, el equipo de Luis Enrique se mantuvo compacto y registró 26 despejes y 12 intercepciones para frenar el ritmo de los locales.

Aunque Erling Haaland amenazó con propiciar la remontada en la segunda parte gracias a un doblete, la capacidad del PSG para marcar en momentos clave le permitió mantener el control. Los visitantes fueron mucho más eficaces que los locales: marcaron cuatro goles con solo nueve disparos a puerta.

Este resultado sitúa al PSG en lo más alto de la clasificación de la Champions League, con dos victorias en dos partidos, y pone de relieve su creciente madurez en Europa bajo la dirección de Enrique.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG desde el Etihad Stadium...