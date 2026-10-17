Matvey Safonov: 8/10

Matvey Safonov tuvo trabajo pese al dominio del balón de su equipo. Firmó siete paradas cruciales para evitar que la desventaja aumentara. Poco pudo hacer ante el primer gol, marcado en los compases iniciales, pero se mostró muy seguro bajo palos.

Warren Zaïre-Emery: 7/10

Situado como lateral derecho, Warren Zaïre-Emery fue el motor de su banda: dio continuidad a la posesión e intentó avanzar constantemente. Aunque le faltó precisión en el último pase, su aplomo ayudó a controlar el ritmo del partido.

Illia Zabarnyi: 8/10

Actuación decisiva de Illia Zabarnyi. El central sufrió para contener los contraataques en la primera parte, pero en el minuto 77 se elevó por encima de todos para cabecear a la red un centro y firmar el empate.

Lucas Hernández: 7/10

Lucas Hernández estuvo sólido en los duelos físicos y ofreció una base estable para la salida de balón. Disputó el partido completo y sostuvo con eficacia la línea defensiva cuando cambió la formación en los últimos minutos.

Lucas Digne: 5/10

Tarde difícil para Lucas Digne. Al veterano lateral izquierdo le costó aportar las subidas necesarias para abrir una defensa cerrada y fue sustituido a comienzos de la segunda parte.