En la segunda parte, Luis Enrique recurrió al banquillo para dar más urgencia a un ataque estancado. Pese a la frustración de mandar fuera un penalti en el minuto 72, Ousmane Dembélé no se vino abajo. Los parisinos lograron romper la resistencia rival en el minuto 77 por medio de Illia Zabarnyi, antes de que Dembélé completara la remontada en el 85.
Un gol de Désiré Doué en el minuto 93 (90'+3) redondeó un marcador que reflejó el dominio que acabó ejerciendo el PSG. La importante victoria sitúa al Paris Saint-Germain en lo más alto de la Ligue 1 con 14 puntos y deja al Strasbourg en 12.ª posición con 7. Estas son las notas de los jugadores del Paris Saint-Germain: