Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos: solo realizó una parada, ya que el Angers apenas puso a prueba su capacidad de reacción. No pudo hacer nada para evitar el primer gol, que llegó pronto, ni el penalti, pero estuvo acertado en la distribución y ayudó al Marsella a mantener un 58 % de posesión. Su colocación dio seguridad a la línea defensiva adelantada de Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Capitán en este partido, Weah mostró su habitual despliegue físico. Fue decisivo en la jugada del empate, con una asistencia a Abdelli en el minuto 37. Ya en la recta final, dio otro pase de gol a Paixao para sentenciar el encuentro. En sus 85 minutos sobre el terreno de juego, mostró un equilibrio maduro entre las ayudas defensivas y las incorporaciones al ataque por la banda.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley aportó estabilidad en el centro de la defensa. Aunque la zaga se mostró vulnerable en el gol encajado en el minuto 14, se rehízo y supo contener la amenaza física de El Ouazzani. Terminó el partido con un buen porcentaje de acierto en el pase, en un Marsella que buscó iniciar el juego desde atrás.

Emerson - 7/10

El veterano lateral mostró su aportación creativa con la asistencia para el decisivo gol de Kamissoko, en el minuto 43, justo antes del descanso. Sus envíos desde la banda fueron una amenaza constante y cumplió en defensa pese a la presión inicial de los locales.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia cubrió labores defensivas y aportó presencia física, aunque fue sustituido por Nayef Aguerd al cumplirse la hora de juego. Antes de salir, ayudó a frenar los contraataques del Angers y participó en las transiciones que permitieron al Marsella hacerse con el control del centro del campo.