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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas del Marsella ante el Angers: Amine Harit y Amine Gouiri impulsan una exhibición de cinco goles

Marsella
Angers
Angers vs Marsella
Ligue 1

El Marsella exhibió sus recursos ofensivos en una emocionante victoria por 5-2 a domicilio ante el Angers. Tras superar un susto inicial, dominó el encuentro. Las aportaciones de Amine Harit y Amine Gouiri fueron clave para que los visitantes se llevaran los tres puntos en un partido de la Ligue 1 con muchos goles.

El Marsella desplegó un ataque demoledor en el Stade Raymond Kopa y se impuso por 5-2 a un Angers que ofreció resistencia. El partido comenzó a un ritmo frenético y Lilian Raolisoa adelantó a los locales en el minuto 14. Sin embargo, el Marsella remontó con goles de Himad Abdelli y Nouhoum Kamissoko para llegar al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda parte, los visitantes impusieron su planteamiento táctico y marcaron el ritmo del encuentro gracias a una mayor posesión y a un mayor número de disparos a puerta.

Amine Gouiri anotó el tercero del Marsella al cumplirse la hora de juego y dejó el partido prácticamente sentenciado antes de que Ayman El Ouazzani recortara distancias para el Angers con un penalti en el minuto 75. Sin embargo, la contundencia del Marsella resultó decisiva: Amine Harit e Igor Paixao marcaron en el tramo final para redondear el marcador. El equipo de Bruno Genesio mostró una verticalidad notable y acabó el encuentro con 2,86 goles esperados (xG) y ocho disparos a puerta. Así, castigó los errores defensivos del Angers y escaló posiciones en la clasificación de la Ligue 1.

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    Portería y defensa

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos: solo realizó una parada, ya que el Angers apenas puso a prueba su capacidad de reacción. No pudo hacer nada para evitar el primer gol, que llegó pronto, ni el penalti, pero estuvo acertado en la distribución y ayudó al Marsella a mantener un 58 % de posesión. Su colocación dio seguridad a la línea defensiva adelantada de Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Capitán en este partido, Weah mostró su habitual despliegue físico. Fue decisivo en la jugada del empate, con una asistencia a Abdelli en el minuto 37. Ya en la recta final, dio otro pase de gol a Paixao para sentenciar el encuentro. En sus 85 minutos sobre el terreno de juego, mostró un equilibrio maduro entre las ayudas defensivas y las incorporaciones al ataque por la banda.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley aportó estabilidad en el centro de la defensa. Aunque la zaga se mostró vulnerable en el gol encajado en el minuto 14, se rehízo y supo contener la amenaza física de El Ouazzani. Terminó el partido con un buen porcentaje de acierto en el pase, en un Marsella que buscó iniciar el juego desde atrás.

    Emerson - 7/10

    El veterano lateral mostró su aportación creativa con la asistencia para el decisivo gol de Kamissoko, en el minuto 43, justo antes del descanso. Sus envíos desde la banda fueron una amenaza constante y cumplió en defensa pese a la presión inicial de los locales.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia cubrió labores defensivas y aportó presencia física, aunque fue sustituido por Nayef Aguerd al cumplirse la hora de juego. Antes de salir, ayudó a frenar los contraataques del Angers y participó en las transiciones que permitieron al Marsella hacerse con el control del centro del campo.

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    Centrocampo

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi se mostró combativo en el doble pivote. Aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 74, se resarció al asistir a Harit en su gol del minuto 83. Su capacidad para recuperar el balón y hacerlo llegar rápidamente a los delanteros fue clave en el dominio del Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao fue un peligro constante y encontró una y otra vez espacios entre las líneas del Angers. Coronó una actuación sobresaliente con un gol en el minuto 85, al aprovechar con precisión un pase de Weah. Sus movimientos sin balón estiraron la defensa del Angers y abrieron espacios para Harit y Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko demostró ser una importante amenaza de gol desde el centro y marcó el segundo tanto del Marseille en el minuto 43. Antes de ser sustituido en el minuto 80, recuperó numerosos balones y dificultó las salidas del Angers por el centro.

    Amine Harit - 8/10

    Harit llevó la batuta durante buena parte de la tarde. Su insistencia creativa tuvo premio con un gol bien resuelto en el minuto 83, tras una asistencia de Nnadi. Su visión de juego permitió al Marseille superar la presión del Angers y siguió siendo una amenaza hasta su sustitución en el minuto 90.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli fue el principal revulsivo del Marseille en la primera parte y marcó el empate en el minuto 37 para calmar los nervios. Mostró una excelente calidad técnica bajo presión y fue una de las claves para que el Marseille se impusiera en goles esperados (2,86 frente a 2,5) antes de ser sustituido en los últimos minutos.

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    Ataque

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri lideró el ataque con inteligencia y bajó constantemente a recibir para asociarse con sus compañeros. Marcó el tercer gol del Marsella en el minuto 60, un tanto que prácticamente acabó con la moral de los locales. Aunque no siempre marcó, su participación en 21 remates reflejó su condición de referente ofensivo.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Suplentes y entrenador

    Nayef Aguerd - 6/10

    Entró en el minuto 60 por Kondogbia para dar frescura a la defensa. Ayudó a asegurar la victoria, aunque formó parte de la zaga que concedió un penalti 15 minutos después de su entrada.

    Angel Gomes - 6/10

    Entró en el minuto 80 por Kamissoko. Ayudó a conservar la posesión y jugó con serenidad los últimos compases del partido.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Sustituyó a Abdelli en el minuto 80 y aportó energía a la presión durante los últimos diez minutos.

    Ulisses Garcia - N/A

    Entró en el minuto 90. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

    Neal Maupay - N/A

    Entró en el minuto 90. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

    Bruno Genesio - 8/10

    El planteamiento táctico de Genesio permitió al Marsella dominar la posesión (58 %) y realizar 21 remates en total. Su decisión de mantener un 4-2-3-1 ofensivo pese a empezar perdiendo pronto quedó justificada, y sus cambios garantizaron que el Marsella mantuviera la intensidad hasta el pitido final.

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