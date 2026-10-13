La visita del Manchester United al Riyadh Air Metropolitano se torció por una combinación de pasividad defensiva y falta de disciplina. El plan táctico saltó por los aires antes de que se cumpliera el primer minuto, cuando Pablo Barrios aprovechó un hueco en el bloque medio de los visitantes para adelantar al Atlético de Madrid.

Al United le costó conservar la posesión y terminó con solo el 42 % del balón, asfixiado por el disciplinado 4-4-2 de Diego Simeone. Esa estructura permitió a los locales marcar el ritmo y limitar al United a ocasiones de disparo con pocas probabilidades de acabar en gol.

La segunda parte tampoco dio tregua al equipo de Michael Carrick, especialmente después de que la expulsión de Leny Yoro en el minuto 74 lo obligara a replegarse por completo. Con superioridad numérica, el Atlético de Madrid plasmó su dominio en el marcador por medio de Ademola Lookman, que amplió la ventaja en los últimos minutos y se aseguró de que el United se marchara de Madrid con las manos vacías.

Aunque el Manchester United realizó nueve disparos, la falta de penetración por el centro y una lista de lesionados cada vez más larga hicieron que la remontada pareciera matemáticamente improbable mucho antes del pitido final que selló la derrota por 2-0.