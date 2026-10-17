Alisson Becker: 7/10

Becker tuvo una tarde relativamente tranquila: solo hizo una parada, ya que el rival apenas consiguió efectuar dos tiros a puerta. El brasileño poco pudo hacer para evitar el primer gol, pero mantuvo una excelente distribución del balón desde atrás.

Virgil van Dijk: 8/10

El capitán fue un ejemplo de serenidad. Van Dijk dirigió la línea defensiva con maestría y dominó los duelos aéreos atrás, contribuyendo a que su equipo ganara 17 en total. Así, los locales no pudieron aprovechar los contraataques tras quedarse con diez jugadores.

Ronald Araujo: 6/10

Primera parte complicada para Araujo, a quien le costó un poco lidiar con la movilidad de los delanteros rivales. El defensa fue sustituido en el descanso como parte de un ajuste táctico para aumentar la producción ofensiva.

Jeremy Jacquet: 7,5/10

Jacquet dejó muestras de su gran potencial y acabó convirtiéndose en el principal villano para el Brentford. Su juego físico desesperó a Yarmoliuk, que le propinó un cabezazo antes del descanso y fue expulsado, y más tarde provocó que Janelt viera una amarilla por protestar. Aunque él también fue amonestado, su capacidad para incomodar al rival y su velocidad para recuperar la posición resultaron fundamentales.

Milos Kerkez: 7/10

Kerkez aportó una amplitud esencial por la banda izquierda, adelantando su posición para obligar a los carrileros rivales a quedarse atrás. La energía del lateral fue crucial para mantener la presión alta.