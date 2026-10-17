Pese a dominar la posesión con un 60 %, el equipo de Andoni Iraola se marchó al descanso por detrás en el marcador tras un cabezazo de Keane Lewis-Potter. Sin embargo, el partido dio un vuelco cuando el Brentford se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Yehor Yarmoliuk por conducta violenta en el tiempo añadido de la primera parte. Los goles de Victor Munoz y Alexander Isak en la segunda mitad permitieron a los visitantes aprovechar su superioridad numérica, antes de que los locales acabaran con nueve jugadores cuando Vitaly Janelt vio la segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido. Estas son las notas de los jugadores:
Las notas del Liverpool ante el Brentford: Wirtz dirige el juego e Isak marca en una caótica remontada en el Gtech
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Portería y defensa
Alisson Becker: 7/10
Becker tuvo una tarde relativamente tranquila: solo hizo una parada, ya que el rival apenas consiguió efectuar dos tiros a puerta. El brasileño poco pudo hacer para evitar el primer gol, pero mantuvo una excelente distribución del balón desde atrás.
Virgil van Dijk: 8/10
El capitán fue un ejemplo de serenidad. Van Dijk dirigió la línea defensiva con maestría y dominó los duelos aéreos atrás, contribuyendo a que su equipo ganara 17 en total. Así, los locales no pudieron aprovechar los contraataques tras quedarse con diez jugadores.
Ronald Araujo: 6/10
Primera parte complicada para Araujo, a quien le costó un poco lidiar con la movilidad de los delanteros rivales. El defensa fue sustituido en el descanso como parte de un ajuste táctico para aumentar la producción ofensiva.
Jeremy Jacquet: 7,5/10
Jacquet dejó muestras de su gran potencial y acabó convirtiéndose en el principal villano para el Brentford. Su juego físico desesperó a Yarmoliuk, que le propinó un cabezazo antes del descanso y fue expulsado, y más tarde provocó que Janelt viera una amarilla por protestar. Aunque él también fue amonestado, su capacidad para incomodar al rival y su velocidad para recuperar la posición resultaron fundamentales.
Milos Kerkez: 7/10
Kerkez aportó una amplitud esencial por la banda izquierda, adelantando su posición para obligar a los carrileros rivales a quedarse atrás. La energía del lateral fue crucial para mantener la presión alta.
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Centrocampo
Dominik Szoboszlai - 6,5/10
Szoboszlai cumplió en el centro del campo, pero desgraciadamente agravó una lesión que ya arrastraba. El húngaro tuvo que abandonar el campo antes de tiempo, en el minuto 32.
Alexis Mac Allister - 8,5/10
Mac Allister llevó la batuta en el centro del campo y marcó el ritmo con brillantez ante un bloque bajo. El argentino vio una tarjeta amarilla en el minuto 53, pero siguió controlando el partido sin problemas.
Florian Wirtz - 8,5/10
Wirtz fue el eje creativo y encontró espacios constantemente. La inteligencia del alemán tuvo recompensa con una asistencia precisa para el gol del empate.
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Ataque
Bradley Barcola - 8/10
Barcola fue una amenaza constante y aprovechó su velocidad para poner en apuros a una defensa mermada. Pese a recibir una tarjeta amarilla en el minuto 31, el extremo dio con la cabeza una inteligente asistencia para el gol de la victoria.
Victor Munoz - 8/10
Munoz apareció cuando más importaba y marcó el decisivo gol del empate en el minuto 62 con un magnífico remate de zurda. Los inteligentes movimientos del español cambiaron por completo el rumbo del partido.
Alexander Isak - 8/10
Isak lideró el ataque con una inteligencia extraordinaria. Su gol de la victoria en el minuto 70 fue una lección de colocación y volvió a demostrar su extraordinario registro goleador ante este rival en concreto.
- AFP
Suplentes y entrenador
Trey Nyoni - 6,5/10
Entró en el minuto 32 por el lesionado Szoboszlai y mostró una madurez impresionante con el balón.
Jeremie Frimpong - Sin calificación
Frimpong entró en el descanso para dar amplitud al ataque, pero tuvo que retirarse por lesión apenas seis minutos después.
Rio Ngumoha - 7,5/10
Sustituyó a Frimpong en el minuto 52 y enseguida creó problemas. Ya bien avanzado el tiempo de descuento, su carrera directa y explosiva al contraataque obligó a Vitaly Janelt a hacerle una falta antideportiva que le costó al capitán del Brentford la segunda tarjeta amarilla y la expulsión.
Joseph Gomez - Sin calificación
Gomez entró en el minuto 79 para ayudar a reforzar la defensa.
Lewis Koumas - Sin calificación
Koumas entró en el minuto 79 junto a Gomez para aportar energía renovada a la presión.
Andoni Iraola - 8,5/10
Iraola merece un enorme reconocimiento por su gestión del partido. El entrenador reorganizó al equipo con eficacia tras la tarjeta roja y, pese a las lesiones inesperadas, sus ajustes tácticos agresivos propiciaron directamente la remontada.
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