El Inter logró una emocionante victoria por 2-1 ante la Fiorentina en un partido que reflejó la imprevisibilidad táctica de la Serie A. Durante buena parte del encuentro, el Inter dominó el balón, con un 63 % de posesión, y disparó 33 veces en total a la portería rival. Sin embargo, le faltó la eficacia necesaria para superar el sólido bloque defensivo de la Fiorentina en la primera mitad y llegó al descanso con 0-0 pese a su dominio territorial.

La segunda parte dio un giro brusco cuando Jimenez silenció a la afición local en el minuto 65 con un potente disparo al que no pudo llegar el portero del Inter, Ivan Provedel.

El Inter parecía abocado a su primera derrota de la temporada cuando el partido entró en el tiempo añadido, pero Thuram empató en el minuto 91 tras una asistencia de Andy Diouf. La remontada se completó en el minuto 98, cuando el suplente Piotr Zielinski transformó con sangre fría un penalti para asegurar los tres puntos de forma sensacional.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Milans en el Stadio Giuseppe Meazza...