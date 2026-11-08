DE GEA 6: muestra buenos reflejos ante el disparo desde fuera del área de Cabal y, sobre todo, ante el remate a la media vuelta de Woltemade desde cerca, poco después del empate de la Juventus. Su partido queda empañado por una salida completamente fallida en el 2-2 de Bremer. También responde al disparo con la derecha de Alajbegovic.

JIMENEZ 6: la presencia de Boga y de un Cabal especialmente ofensivo lo obliga a centrarse exclusivamente en defender durante la primera parte. La Fiorentina arranca con fuerza la segunda mitad y el español también gana terreno: tras su centro raso y cerrado, Vicario y la defensa se complican y Njie lo aprovecha.

DRAGUSIN 5,5: está demasiado lejos de Woltemade en el empate de la Juventus, firmado por el alemán. También se queda mirando en la segunda ocasión del delantero centro, que obliga a De Gea a hacer un milagro. Sufre menos en la segunda parte, pero el silbato de Colombo le ahoga el grito de gol en el posible 3-2 de la Fiorentina, anulado de inmediato por un claro empujón sobre Kalulu.

VIERY 5: resulta inexplicable cómo interpreta el brasileño el pase que permite a Kolo Muani dejarlo atrás por primera vez, volver a superarlo con un cambio de dirección y asistir después a Woltemade.

JOAO MARIO 5,5: a diferencia de Jimenez, tiene alguna oportunidad más de participar en ataque, pero sus principales preocupaciones llegan en la primera parte por un Kolo Muani absolutamente desatado. Encuentra algo de espacio en la segunda mitad, aunque rara vez consigue aportar algo especialmente incisivo. Gestiona mal una ocasión para centrar en los últimos minutos.

NDOUR 6: apenas se deja notar y, para un centrocampista, eso no es precisamente una buena noticia. En los primeros 45 minutos solo aparece con un disparo lejano de derecha que se va fuera. Juega un partido principalmente defensivo y, en la segunda parte, busca el gol con un remate acrobático, pero no llega a tocar el balón.

OULAI 5,5: enfada a Vanoli por un par de acciones en las que, a juicio del técnico, juega el balón con demasiada «tranquilidad». Pone orden y resuelve bastantes situaciones complicadas, pero pierde claridad con el paso de los minutos. Ve una amarilla por protestar al inicio de la segunda parte y poco después se arriesga a recibir la segunda al frenar a Boga.

(desde el 65', FAGIOLI 5,5: no consigue hacer nada, entre otras cosas porque la Juventus lleva siempre la iniciativa y tiene pocas oportunidades de destacar).

MASTANTUONO 6: tiende a querer resolver siempre las jugadas por su cuenta, se empeña en conducir el balón y a menudo acaba chocando con la defensa de la Juventus. En la segunda parte, con 2-1, ignora a Njie, situado a la izquierda, tras una buena carrera y busca el disparo a puerta por su cuenta. En los últimos minutos, con los dos equipos completamente estirados, se queda a un paso del gol de la victoria.

GONCALVES 6: da la asistencia de córner para el gol de Pellegrino que abre el marcador y participa constantemente en las acciones e iniciativas más importantes de la Fiorentina. Al final de la primera parte pone otro buen balón que el exdelantero centro del Parma no aprovecha por centímetros. En la segunda mitad se le ve mucho menos.

(desde el 65', BRESCIANINI 6: entra para aportar más físico al centro del campo y devolver el equilibrio a una Fiorentina que, de inicio, está más volcada al ataque de lo habitual. Toca poquísimos balones, pero uno de ellos está a punto de convertirse en el 3-2, evitado por los reflejos de Vicario.

NJIE 6: empieza el partido con una de sus arrancadas, pero esa vivacidad se apaga con el paso de los minutos, también porque la Juventus crece en su zona del campo y empieza a generar mucho juego a través de McKennie y Kolo Muani. Inicia la segunda parte con más convicción y está atento para aprovechar el despeje corto de Vicario y marcar el 2-1.

(desde el 86', GNONTO s. c.)

PELLEGRINO 7: aprovecha a la perfección su primera ocasión de la noche: saca partido de la débil marca de Woltemade y marca de cabeza ante Vicario. Roza el doblete al final de la primera parte tras otra acción de Goncalves. Hace un buen trabajo con el balón en la posesión que desemboca en el 2-1 de Njie.

(desde el 86', BETO s. c.)

ENT. VANOLI 6: la frustración por no haber sabido conservar la ventaja en dos ocasiones queda atenuada por lo mucho que sufre ante una Juventus que siempre controla el partido. Quizá cede demasiado la iniciativa a los hombres de Spalletti, pero en los últimos minutos está incluso cerca de ganar. La apuesta por Goncalves y el 4-2-3-1 funciona solo hasta cierto punto; el equipo mejora en los últimos 20 minutos con el regreso al 4-3-3.