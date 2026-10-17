Joan Garcia - 6/10

Tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos y realizó tres paradas. Aunque encajó dos goles, poco pudo hacer ante los remates a corta distancia. Su distribución de balón ayudó a mantener la línea defensiva adelantada que exige Flick.

Jules Kounde - 6/10

Firmó una actuación sólida en la banda, como demostró su temprana participación en la jugada del primer gol de Yamal. Aportó la disciplina táctica necesaria para equilibrar un ataque del Barcelona volcado hacia un costado y contuvo bien la amenaza de Abde durante buena parte del partido.

Xavi Espart - 6/10

El joven mostró aplomo en su colocación, aunque en ocasiones sufrió ante la intensidad física de la presión del Betis. Estuvo acertado con el balón y contribuyó al dominio del equipo en las estadísticas de pases antes de ser sustituido en un ajuste táctico.

Gerard Martin - 5/10

Le costó seguir las incorporaciones de los extremos del Betis y fue sustituido en el descanso. Le faltó verticalidad, lo que llevó a Flick a buscar en el banquillo más seguridad defensiva y capacidad para progresar con el balón.

Pau Cubarsi - 8/10

El central adolescente volvió a dar una lección de pases progresivos. Dio dos asistencias, a Eric Garcia y Dani Olmo, y demostró una visión de juego excepcional. En defensa se mostró sereno y realizó despejes decisivos para frenar el impulso del Betis.



