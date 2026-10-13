¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas del Barcelona ante el Galatasaray: Una exhibición de Lamine Yamal impulsa una contundente victoria con remontada

Barcelona
Galatasaray
Galatasaray vs Barcelona
Liga de Campeones

El Barcelona superó un susto inicial en Estambul y se impuso con autoridad al Galatasaray por 4-1 en la Champions League. Lamine Yamal dio dos asistencias decisivas y el equipo de Hansi Flick se mostró implacable en la segunda parte.

El Barcelona demostró su madurez táctica y su profundidad ofensiva en el Rams Global Stadium, donde goleó al Galatasaray por 4-1 tras empezar por detrás en el marcador. El partido apuntaba a una noche difícil para el conjunto azulgrana cuando A. Batrakov adelantó a los locales en el minuto 28, aprovechando un desajuste momentáneo de la defensa del Barcelona. Sin embargo, el equipo mantuvo la calma, dominó la posesión con un 65 % y fue desarticulando los bloques defensivos del conjunto turco gracias a su superioridad en el juego posicional y a sus rápidas transiciones.

El punto de inflexión llegó justo antes del descanso, cuando Joao Cancelo restableció la igualdad y decantó definitivamente la dinámica del partido a favor del Barcelona. La segunda parte fue una exhibición de eficacia del sistema de presión alta de Flick: Fermin Lopez y Anthony Gordon marcaron en rápida sucesión tras la reanudación. Con Yamal como principal eje creativo, los 3,01 goles esperados (xG) del Barcelona reflejaron una actuación de dominio total, que culminó con un cuarto tanto del suplente Karim Adeyemi para asegurar un comienzo perfecto de su campaña europea.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Portería y defensa

    Joan Garcia - 6/10

    Apenas tuvo que intervenir pese al ambiente hostil. Poco pudo hacer para evitar que Batrakov abriera el marcador en el minuto 28, pero mantuvo la concentración y realizó dos paradas. Estuvo acertado en la distribución del balón, lo que ayudó al Barcelona a mantener adelantada su línea defensiva incluso bajo presión.

    Pau Cubarsi - 7/10

    El adolescente demostró por qué se le considera un talento generacional en el centro de la defensa. Firmó varios de los 23 despejes del Barcelona y mantuvo una calma notable cuando el Galatasaray intentó salir rápido al ataque. Su capacidad para superar líneas con sus pases fue fundamental para la reacción en la primera parte.

    Eric Garcia - 6/10

    Ofreció una actuación sólida en el centro de la defensa antes de ser sustituido en el minuto 74. Contuvo bien la amenaza física de Victor Osimhen durante la mayor parte del encuentro, aunque la línea defensiva quedó algo descolocada en el gol del Galatasaray. Acabó con un alto porcentaje de acierto en el pase antes de dejar su sitio a Kounde.

    Joao Cancelo - 8/10

    Actuación decisiva del lateral, que ejerció más bien de creador de juego por dentro. Su gol del empate en el minuto 43 cambió por completo el rumbo del partido. Se mostró aplicado en defensa, pero lo más destacado fueron sus aportaciones ofensivas y su capacidad para aprovechar los carriles interiores.

    Gerard Martin - 6/10

    Cumplió en la banda izquierda. Aportó la amplitud necesaria para abrir espacios en el centro del campo del Galatasaray y permitir que Gordon y Olmo se desplazaran hacia dentro. Aunque no fue tan explosivo como Cancelo en el lado opuesto, cumplió sus funciones tácticas sin errores importantes.


  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Centrocampo

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon aportó una energía inmensa al centro del campo y obtuvo su recompensa con un gol de buena factura en el minuto 53 que puso el 3-1. Su despliegue en la zona central fue excepcional y a menudo lideró la presión tras pérdida que frenó los intentos del Galatasaray de salir jugando desde atrás.

    Rodri - 7/10

    El sostén de la estructura del equipo. El posicionamiento de Rodri fue impecable y evitó que el Barcelona quedara expuesto al contraataque en la mayoría de las ocasiones. Dio fluidez al juego, encontró constantemente a Yamal y Olmo en zonas peligrosas y ganó la mayoría de sus duelos.

    Pedri - 7/10

    Capitán en este partido, Pedri marcó el ritmo con su elegancia habitual. Fue el enlace entre la salida de balón y el último tercio del campo. Aunque no participó directamente en ningún gol, sus intervenciones previas a las asistencias fueron decisivas antes de su sustitución en el minuto 74.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal - 9/10

    Una actuación de auténtica élite. Yamal fue decisivo y dio las asistencias de los goles de Fermin Lopez en el minuto 50 y Anthony Gordon en el 53. Su visión de juego y la precisión de sus pases fueron de talla mundial. Cada vez que tocaba el balón, ponía en apuros a los laterales del Galatasaray.

    Fermin Lopez - 8/10

    Los movimientos de Fermin entre líneas fueron un quebradero de cabeza constante para los locales. Marcó con gran definición en el minuto 50 para adelantar al Barcelona, tras llegar desde atrás al área como acostumbra. Su presión en primera línea marcó la pauta del dominio del equipo en la segunda parte.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo dio la asistencia decisiva para el empate de Cancelo justo antes del descanso, una jugada que calmó los nervios del Barcelona. Su seguridad técnica en espacios reducidos permitió al equipo mantener sus ataques y fue una fuente constante de creatividad hasta que fue sustituido en el minuto 60.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Suplentes y entrenador

    Karim Adeyemi - 7/10

    Entró en el minuto 59 y aportó más verticalidad al ataque. Definió con precisión en el minuto 65, tras una asistencia de Gabriel Jesus, para dejar el resultado fuera de toda duda.

    Gabriel Jesus - 7/10

    Sustituyó a Olmo a la hora de partido y tuvo un impacto inmediato al asistir a Adeyemi en su gol. Estuvo excelente jugando de espaldas a portería y ofreció una referencia distinta en los últimos minutos.

    Jules Kounde - 6/10

    Sustituyó a Eric Garcia para los últimos 16 minutos y aportó piernas frescas y solidez defensiva mientras el Barcelona aseguraba la victoria.

    Marc Bernal - 6/10

    El joven volvió a disfrutar de minutos en la Champions League. Sustituyó a Pedri y ayudó a cerrar el partido con pases serenos.

    Gavi - Sin calificación

    Entró en el minuto 82 por Fermin Lopez. No tuvo tiempo suficiente para recibir una nota, pero mostró su tenacidad habitual.

    Hansi Flick - 8/10

    Flick merece reconocimiento por la fortaleza mental del equipo tras verse por detrás en el marcador. Sus ajustes tácticos en el descanso permitieron al Barcelona aprovechar mejor las bandas, y sus cambios llegaron en el momento justo para sentenciar el partido. Bajo su dirección, la estructura de presión alta parece cada vez más imponente.

Próximos partidos
GEN

GEN

Superlig

17 oct 2026

GAL

GAL

BET

BET

Primera División

17 oct 2026

BAR

BAR