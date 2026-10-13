El Barcelona demostró su madurez táctica y su profundidad ofensiva en el Rams Global Stadium, donde goleó al Galatasaray por 4-1 tras empezar por detrás en el marcador. El partido apuntaba a una noche difícil para el conjunto azulgrana cuando A. Batrakov adelantó a los locales en el minuto 28, aprovechando un desajuste momentáneo de la defensa del Barcelona. Sin embargo, el equipo mantuvo la calma, dominó la posesión con un 65 % y fue desarticulando los bloques defensivos del conjunto turco gracias a su superioridad en el juego posicional y a sus rápidas transiciones.
El punto de inflexión llegó justo antes del descanso, cuando Joao Cancelo restableció la igualdad y decantó definitivamente la dinámica del partido a favor del Barcelona. La segunda parte fue una exhibición de eficacia del sistema de presión alta de Flick: Fermin Lopez y Anthony Gordon marcaron en rápida sucesión tras la reanudación. Con Yamal como principal eje creativo, los 3,01 goles esperados (xG) del Barcelona reflejaron una actuación de dominio total, que culminó con un cuarto tanto del suplente Karim Adeyemi para asegurar un comienzo perfecto de su campaña europea.