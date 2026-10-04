Portugal amplió su racha de victorias en el Grupo 4 de la UEFA Nations League con una actuación sólida ante una Noruega correosa. El partido comenzó con un pulso táctico, pero los visitantes rompieron el empate en el minuto 36, cuando Kristoffer Ajer se elevó por encima de todos para rematar un envío de Martin Oedegaard. La respuesta de los locales fue inmediata: apenas dos minutos después, Joao Cancelo restableció la igualdad tras una excelente acción de Nuno Mendes, lo que permitió que ambos equipos se marcharan al descanso con 1-1 en el marcador.
La segunda parte vio a Portugal dominar la posesión, con un valor de goles esperados (xG) de 1,95 frente al 0,59 de Noruega. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 79, cuando Goncalo Ramos vio puerta tras una asistencia de Joao Felix. Sin embargo, los compases finales estuvieron marcados por problemas disciplinarios. Francisco Conceicao vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión y fue expulsado en el minuto 86, dejando a Portugal ante un tenso desenlace con diez hombres, que finalmente resolvió pese a una amonestación tardía para el capitán Bruno Fernandes.