¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de los jugadores del Tottenham Hotspur ante el Manchester United: Dominic Solanke rescata un punto tras el caos por la tarjeta roja a Rodrigo Bentancur

Manchester United
Tottenham
Premier League
Manchester United vs Tottenham

El Tottenham Hotspur mostró una notable resiliencia para lograr un empate 1-1 ante el Manchester United pese a jugar los últimos compases con diez hombres. El gol del empate de Dominic Solanke en el tiempo añadido anuló el tanto inicial de Bryan Mbeumo en una batalla táctica en Old Trafford.

El Tottenham Hotspur exhibió un rendimiento defensivo sólido y bien estructurado en Old Trafford para lograr un empate 1-1 en un partido que puso al límite su disciplina táctica. Tras una primera parte sin goles marcada por la presión alta y bloques medios compactos, el encuentro estalló en los últimos veinte minutos. Bryan Mbeumo rompió el empate para los locales en el minuto 73, y la montaña se hizo aún más empinada para el Tottenham cuando el suplente Rodrigo Bentancur fue expulsado apenas cuatro minutos después del gol.

A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Roberto De Zerbi se negó a renunciar a sus principios de verticalidad. En su búsqueda de un empate agónico, lo encontró en el segundo minuto del tiempo añadido, cuando Dominic Solanke aprovechó un envío de Sandro Tonali para silenciar el Stretford End. El resultado deja al Tottenham todavía en busca de su primera victoria de la temporada, pero supone un impulso psicológico vital dadas las circunstancias adversas del último cuarto de partido.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Portería y defensa

    A. Kinsky - 7/10

    El joven guardameta realizó tres paradas vitales para mantener a Tottenham en el partido cuando el Manchester United amenazaba con romperlo. Aunque poco pudo hacer en el preciso remate de Mbeumo en el minuto 73, su colocación y su capacidad para detener disparos fueron fundamentales para mantener el marcador controlado antes del empate final.

    A. Gray - 6/10

    Archie Gray actuó con una madurez táctica impropia de su edad en el lateral derecho, gestionando bien sus duelos ante una banda complicada del United. Sin embargo, una amarilla tardía en el minuto 90+9 por una falta táctica ilustró la creciente presión bajo la que estaba Spurs en los últimos compases.

    M. Senesi - 6/10

    Actuación combativa del central, que sostuvo bien la línea ante las rotaciones del United. Fue sustituido en el minuto 89, cuando De Zerbi buscó introducir más impulso ofensivo para el empuje final, después de haber firmado varios despejes clave durante su tiempo sobre el césped.

    D. Udogie - 6/10

    Udogie aportó su habitual presencia atlética por la izquierda, aunque estuvo principalmente ocupado en tareas defensivas mientras el United buscaba explotar las bandas. Fue reemplazado por Micky van de Ven en el minuto 74, inmediatamente después de que Spurs se quedara por detrás.

    J. van Hecke - 6/10

    El defensor se mostró sólido por alto, ganando varios duelos cruciales. Se mantuvo sobre el terreno de juego y adaptó su rol por razones tácticas tras la tarjeta roja, mientras Spurs reorganizaba su esquema para afrontar el hecho de jugar con un hombre menos.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Centrocampista

    L. Bergvall - 5/10

    Actuación relativamente discreta del joven sueco, que tuvo problemas para marcar el ritmo ante un centro del campo del United muy poblado. Fue sustituido en el minuto 66, cuando el cuerpo técnico buscó una presencia más combativa en la medular.

    Savio - 6/10

    Dejó destellos de su capacidad para conducir el balón y de su calidad técnica, pero le faltó acierto en los metros finales para hacer verdadero daño a la zaga del United. Se mantuvo sobre el campo hasta el final, ofreciendo una vía de escape durante las fases de transición en los últimos compases del partido.

    S. Tonali - 8/10

    El italiano fue el corazón creativo del equipo, manteniendo un alto porcentaje de acierto en el pase bajo presión. Su aportación más importante llegó en el minuto 90+2, cuando dio la asistencia decisiva para el dramático gol del empate de Solanke.

    M. Kudus - 5/10

    No logró ejercer su influencia habitual en el juego, al verse rodeado por el doble pivote del United. Fue sustituido en el minuto 66 tras una actuación frustrante en la que le costó encontrar espacios entre líneas.

    C. Gallagher - 6/10

    El enérgico centrocampista vio una tarjeta amarilla tempranera en el minuto 4, lo que moderó en cierta medida su habitual estilo de presión agresiva. Trabajó sin descanso para cerrar líneas de pase antes de ser reemplazado en el minuto 74.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    D. Solanke - 9/10

    La actuación del capitán fue una lección magistral de juego como delantero centro de referencia. A pesar de recibir poco servicio durante gran parte del partido, se mantuvo concentrado y asestó el golpe definitivo en el minuto 90+2, rematando a la red un centro de Tonali para rescatar un punto para su equipo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    R. Bentancur - 2/10

    Un cameo desastroso. Saltó al campo en el minuto 66 y vio la roja directa en el 78, dejando a sus compañeros en una posición delicada durante los últimos diez minutos del partido.

    M. van de Ven - 6/10

    Entró en el minuto 74 y su velocidad al repliegue fue esencial para evitar que United doblara su ventaja al contraataque tras la tarjeta roja.

    J. Maddison - 6/10

    Entró en el minuto 74 para aportar chispa creativa y ayudó a Spurs a conservar mejor la posesión incluso con diez hombres, contribuyendo a la jugada del empate.

    O. Marmoush - 6/10

    Aportó piernas frescas y desmarques de alta intensidad tras entrar en el minuto 66, estirando la defensa del United en los compases finales.

    M. Fernandes - N/A

    Un cambio táctico muy tardío en el minuto 89 para ayudar a apuntalar al equipo.

    R. De Zerbi - 7/10

    El entrenador mostró una gran flexibilidad táctica. Aunque la sustitución de Bentancur salió mal por la tarjeta roja, su decisión de mantener a Solanke sobre el campo y buscar el empate pese a la inferioridad numérica se vio recompensada con un punto muy trabajado.

Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Coventry crest
Coventry
COV