A. Kinsky - 7/10

El joven guardameta realizó tres paradas vitales para mantener a Tottenham en el partido cuando el Manchester United amenazaba con romperlo. Aunque poco pudo hacer en el preciso remate de Mbeumo en el minuto 73, su colocación y su capacidad para detener disparos fueron fundamentales para mantener el marcador controlado antes del empate final.

A. Gray - 6/10

Archie Gray actuó con una madurez táctica impropia de su edad en el lateral derecho, gestionando bien sus duelos ante una banda complicada del United. Sin embargo, una amarilla tardía en el minuto 90+9 por una falta táctica ilustró la creciente presión bajo la que estaba Spurs en los últimos compases.

M. Senesi - 6/10

Actuación combativa del central, que sostuvo bien la línea ante las rotaciones del United. Fue sustituido en el minuto 89, cuando De Zerbi buscó introducir más impulso ofensivo para el empuje final, después de haber firmado varios despejes clave durante su tiempo sobre el césped.

D. Udogie - 6/10

Udogie aportó su habitual presencia atlética por la izquierda, aunque estuvo principalmente ocupado en tareas defensivas mientras el United buscaba explotar las bandas. Fue reemplazado por Micky van de Ven en el minuto 74, inmediatamente después de que Spurs se quedara por detrás.

J. van Hecke - 6/10

El defensor se mostró sólido por alto, ganando varios duelos cruciales. Se mantuvo sobre el terreno de juego y adaptó su rol por razones tácticas tras la tarjeta roja, mientras Spurs reorganizaba su esquema para afrontar el hecho de jugar con un hombre menos.