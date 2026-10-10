Un encuentro de gran densidad táctica en Old Trafford terminó con un empate 1-1, ya que el Manchester United no logró aprovechar la superioridad numérica en los últimos minutos del partido. Tras una primera parte cerrada, en la que ambos equipos anularon las principales líneas de pase del rival, el choque se encendió en el minuto 73, cuando Bryan Mbeumo adelantó a los locales después de una excelente acción de Matheus Cunha.

El dibujo táctico cambió de forma significativa tras la expulsión de Rodrigo Bentancur en el conjunto visitante, algo que en teoría debía permitir al United controlar las transiciones. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería y la incapacidad para mantener la presión ante diez hombres acabaron pasándole factura.

A pesar de que el United logró cuatro disparos a puerta y mantuvo un reparto equilibrado de la posesión, se vio castigado en los últimos instantes del tiempo añadido. Dominic Solanke, que había peleado sin descanso como única vía de salida, acabó encontrando el empate en el minuto 92, castigando un momento de desorganización en la zaga del United. Para Michael Carrick, supone dos puntos perdidos en un partido en el que su equipo tenía las herramientas para cerrar el resultado.