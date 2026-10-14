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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Las notas de los jugadores del Liverpool ante el LASK: Bradley Barcola brilla en un caótico partido de nueve goles

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Liverpool
FEATURES
LASK vs Liverpool
LASK
Liga de Campeones
B. Barcola

El Liverpool salió airoso de un caótico partido de la Champions League en Austria y venció al LASK por 6-3 gracias a un triplete de Bradley Barcola. Pese a dominar la primera parte, los errores defensivos tras el descanso permitieron por momentos que los locales volvieran a meterse en el partido.

El Liverpool logró una alocada victoria por 6-3 ante el LASK en su encuentro de la fase de grupos de la Champions League, un partido marcado por su eficacia en ataque y una sorprendente fragilidad defensiva.

El Liverpool dominó por completo la primera parte y llegó al descanso con una ventaja de 3-0. La fluidez de la línea ofensiva de Andoni Iraola fue demasiado para el conjunto austriaco: los visitantes aprovecharon con facilidad los espacios entre líneas y acabaron el partido con 25 disparos y 3,37 goles esperados (xG).

La segunda parte se convirtió en un intercambio de ataques propio de un partido de baloncesto. Aunque el Liverpool sumó otros tres goles, un LASK que se negó a rendirse consiguió marcarle tres tantos. A medida que el partido se abrió, quedaron al descubierto problemas en la estructura defensiva, especialmente tras una serie de cambios en la segunda mitad. Sin embargo, la calidad individual de los atacantes del Liverpool terminó por imponerse a los locales y permitió al equipo de la Premier League mantener su inicio perfecto en la competición europea.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool desde el Raiffeisen Arena...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Alisson Becker - 5/10:

    Una noche inusualmente ajetreada para el brasileño pese al marcador. Poco pudo hacer para evitar la gran cantidad de goles encajados en la segunda mitad, pero le frustrará no haber podido mantener la portería a cero. Solo realizó una parada, ya que el LASK aprovechó con gran eficacia sus cuatro disparos a puerta.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Una actuación sobresaliente como lateral moderno. Frimpong fue una opción constante por la derecha y dio las asistencias para el tercer gol de Bradley Barcola (66') y el de Lewis Koumas (72'). También marcó en el minuto 51 y redondeó una actuación definida por sus desdoblamientos a gran intensidad.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    Sustituido tras 62 minutos, Jacquet contribuyó a dar bastante solidez al equipo en la primera mitad, pero formó parte de una defensa que empezó a mostrar fisuras cuando el LASK aumentó la intensidad. En general, estuvo bien colocado antes de que el partido se convirtiera claramente en un intercambio de ataques.

    Ronald Araujo - 7/10:

    Abrió el marcador en el minuto 22 con un remate de cabeza tras un saque de esquina. Araujo dominó por alto durante los 62 minutos que estuvo sobre el césped. Virgil van Dijk le sustituyó en la segunda mitad.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Como capitán, Tsimikas predicó con el ejemplo en la primera mitad y dio la asistencia para el gol que abrió el marcador, obra de Ronald Araujo en el minuto 22. También fue clave en el quinto gol, aunque tuvo demasiado trabajo en defensa cuando Flecker empezó a encontrar espacios en los últimos minutos.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Centrocampo

    Trey Nyoni - 6/10:

    Actuación disciplinada del joven, que se centró en mantener la posesión y proteger a la defensa. Disputó 85 minutos y mostró madurez en sus pases, aunque en ocasiones el LASK logró superarlo durante su reacción en la segunda parte.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch aprovechó bien su físico para conducir el balón entre las distintas zonas del campo. Fue fundamental en la transición de la defensa al ataque, ayudó al Liverpool a mantener un 62 % de posesión y aseguró que la presión sobre la línea de cinco del LASK no decayera.

    Florian Wirtz - 8/10:

    El principal motor creativo del centro del campo del Liverpool. Wirtz dio la asistencia para el segundo gol de Barcola, en el minuto 37, y participó de forma decisiva en cada avance. Su capacidad para girarse en espacios reducidos marcó el ritmo durante los tramos de dominio del Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Bradley Barcola - 10/10:

    Actuación perfecta del delantero. Barcola estuvo imparable y firmó un triplete con goles en los minutos 24, 37 y 66. Sus desmarques fueron de primer nivel y no falló de cara a portería, lo que justificó la enorme confianza de su entrenador en su talento.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Dejó numerosos destellos de su calidad técnica en la banda. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su presencia obligó a los carrileros del LASK a mantenerse atrás durante buena parte de la primera hora de juego, antes de ser sustituido en la recta final.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Partido muy productivo del joven atacante. Dio la asistencia para el primer gol de Barcola en el minuto 24 y mostró un gran instinto para marcar él mismo en el 72, al culminar una jugada iniciada por Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Entró en el minuto 62 para aportar su experiencia y liderazgo, pero durante el tiempo que estuvo en el campo el Liverpool encajó tres goles.

    Joe Gomez - 5/10:

    Entró en el minuto 62. Al igual que Van Dijk, le costó adaptarse al repentino juego directo del LASK, que marcó tres goles en la última media hora.

    Victor Munoz - 6/10:

    Entró en el minuto 73. Aportó frescura y ayudó a mantener el resultado hasta el frenético final del partido.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    Entró en el minuto 85. Tuvo demasiado poco tiempo para influir en el desarrollo táctico del partido.

    Luke Chambers - N/A:

    Entró en el minuto 85 para reforzar el costado izquierdo.

    Andoni Iraola - 7/10:

    El planteamiento ofensivo de Iraola fue impecable, como demuestran los seis goles y los 25 disparos. Sin embargo, sus cambios en la segunda parte parecieron alterar el equilibrio defensivo y convirtieron lo que parecía un triunfo cómodo en un intercambio de golpes innecesariamente caótico. Pese a ello, conseguir tres puntos y marcar seis goles a domicilio en Europa es un trabajo bien hecho.

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