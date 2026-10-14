El Liverpool logró una alocada victoria por 6-3 ante el LASK en su encuentro de la fase de grupos de la Champions League, un partido marcado por su eficacia en ataque y una sorprendente fragilidad defensiva.

El Liverpool dominó por completo la primera parte y llegó al descanso con una ventaja de 3-0. La fluidez de la línea ofensiva de Andoni Iraola fue demasiado para el conjunto austriaco: los visitantes aprovecharon con facilidad los espacios entre líneas y acabaron el partido con 25 disparos y 3,37 goles esperados (xG).

La segunda parte se convirtió en un intercambio de ataques propio de un partido de baloncesto. Aunque el Liverpool sumó otros tres goles, un LASK que se negó a rendirse consiguió marcarle tres tantos. A medida que el partido se abrió, quedaron al descubierto problemas en la estructura defensiva, especialmente tras una serie de cambios en la segunda mitad. Sin embargo, la calidad individual de los atacantes del Liverpool terminó por imponerse a los locales y permitió al equipo de la Premier League mantener su inicio perfecto en la competición europea.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool desde el Raiffeisen Arena...