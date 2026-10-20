Las notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

El Borussia Dortmund superó una visita a Bakú que podía complicársele en la Champions League y se impuso por 2-1 al Sabah FK. El partido comenzó de forma inmejorable para el equipo de Niko Kovac: Serhou Guirassy marcó en el minuto 10 tras aprovechar con acierto una ocasión creada por Felix Nmecha. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo ante la presión de un rival de mayor renombre. Aden McCarthy aprovechó un envío de Tymoteusz Puchacz en el minuto 39 para empatar. Así, el encuentro llegó igualado al descanso después de una primera parte en la que el Dortmund tuvo más posesión, pero no mostró suficiente contundencia.
En la segunda parte, el conjunto alemán volvió a imponer su dominio y Joey Veerman aportó la creatividad en la jugada decisiva. En el minuto 53, una asistencia de Veerman permitió a Guirassy firmar su segundo gol y devolver la ventaja al BVB. El Dortmund mostró su flexibilidad táctica, terminó con 23 remates y registró unos goles esperados (xG) de 3,06, mientras mantuvo a raya al campeón de Azerbaiyán durante buena parte del tramo final. Aunque el Sabah siguió compitiendo y obligó a Gregor Kobel a realizar tres paradas, la solidez del Dortmund y su mayor calidad individual le permitieron conservar la ventaja y alcanzar los seis puntos en la fase de grupos.