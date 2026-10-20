Las notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

Gregor Kobel: 6/10

El guardameta suizo tuvo una noche relativamente tranquila, aunque tuvo que intervenir para realizar tres paradas. Poco pudo hacer ante el empate de McCarthy desde cerca. Su distribución ayudó al BVB a mantener un 55 % de posesión, pero el ataque del Sabah, que no logró transformar sus 1,13 xG en ocasiones claras, apenas le puso a prueba.

Waldemar Anton: 7/10

Como parte de una línea de tres en la salida de balón, Anton cumplió con solidez en defensa. Contribuyó a los 44 despejes del equipo y ayudó a neutralizar los escasos contraataques del Sabah. Mantuvo la disciplina posicional para que la línea defensiva jugara lo bastante adelantada como para reducir los espacios.

Ramy Bensebaini: 6/10

Bensebaini aportó presencia física en el lado izquierdo de la defensa. Fue sustituido en el minuto 71, cuando Kovac buscó dar aire fresco al equipo. Hasta entonces cumplió con eficacia, aunque los movimientos por las bandas del Sabah le exigieron en algunos momentos antes del descanso.

Nico Schlotterbeck: 7/10

El capitán predicó con el ejemplo: dirigió la línea defensiva y contribuyó a la fluidez del equipo en el pase. Fue decisivo para que el Dortmund ganara la mayoría de sus duelos aéreos (cuatro ganados y uno perdido) y aportó el liderazgo necesario cuando el Sabah presionó en los últimos minutos.

Julian Ryerson: 6/10

Ryerson mostró su habitual despliegue en el costado y ofreció una opción de pase por fuera. Replegó con diligencia para impedir que el Sabah aprovechara los espacios a la espalda de los carrileros adelantados del Dortmund, aunque sus últimos pases carecieron de la precisión que mostraron los centrocampistas.

Daniel Svensson: 6/10

Svensson cumplió su función hasta que fue sustituido en el minuto 77. Ayudó a mantener la amplitud del equipo y participó en varios de los 23 centros que el Dortmund envió al área. Una actuación correcta, sin alardes.