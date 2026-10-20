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Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Liga de Campeones

Serhou Guirassy fue decisivo en Azerbaiyán: marcó dos goles y dio al Borussia Dortmund la victoria por 2-1. Pese a la resistencia del Sabah FK, la eficacia de los gigantes de la Bundesliga acabó imponiéndose en este partido de la Champions League.

El Borussia Dortmund superó una visita a Bakú que podía complicársele en la Champions League y se impuso por 2-1 al Sabah FK. El partido comenzó de forma inmejorable para el equipo de Niko Kovac: Serhou Guirassy marcó en el minuto 10 tras aprovechar con acierto una ocasión creada por Felix Nmecha. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo ante la presión de un rival de mayor renombre. Aden McCarthy aprovechó un envío de Tymoteusz Puchacz en el minuto 39 para empatar. Así, el encuentro llegó igualado al descanso después de una primera parte en la que el Dortmund tuvo más posesión, pero no mostró suficiente contundencia.

En la segunda parte, el conjunto alemán volvió a imponer su dominio y Joey Veerman aportó la creatividad en la jugada decisiva. En el minuto 53, una asistencia de Veerman permitió a Guirassy firmar su segundo gol y devolver la ventaja al BVB. El Dortmund mostró su flexibilidad táctica, terminó con 23 remates y registró unos goles esperados (xG) de 3,06, mientras mantuvo a raya al campeón de Azerbaiyán durante buena parte del tramo final. Aunque el Sabah siguió compitiendo y obligó a Gregor Kobel a realizar tres paradas, la solidez del Dortmund y su mayor calidad individual le permitieron conservar la ventaja y alcanzar los seis puntos en la fase de grupos.

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    Portería y defensa

    Gregor Kobel: 6/10

    El guardameta suizo tuvo una noche relativamente tranquila, aunque tuvo que intervenir para realizar tres paradas. Poco pudo hacer ante el empate de McCarthy desde cerca. Su distribución ayudó al BVB a mantener un 55 % de posesión, pero el ataque del Sabah, que no logró transformar sus 1,13 xG en ocasiones claras, apenas le puso a prueba.

    Waldemar Anton: 7/10

    Como parte de una línea de tres en la salida de balón, Anton cumplió con solidez en defensa. Contribuyó a los 44 despejes del equipo y ayudó a neutralizar los escasos contraataques del Sabah. Mantuvo la disciplina posicional para que la línea defensiva jugara lo bastante adelantada como para reducir los espacios.

    Ramy Bensebaini: 6/10

    Bensebaini aportó presencia física en el lado izquierdo de la defensa. Fue sustituido en el minuto 71, cuando Kovac buscó dar aire fresco al equipo. Hasta entonces cumplió con eficacia, aunque los movimientos por las bandas del Sabah le exigieron en algunos momentos antes del descanso.

    Nico Schlotterbeck: 7/10

    El capitán predicó con el ejemplo: dirigió la línea defensiva y contribuyó a la fluidez del equipo en el pase. Fue decisivo para que el Dortmund ganara la mayoría de sus duelos aéreos (cuatro ganados y uno perdido) y aportó el liderazgo necesario cuando el Sabah presionó en los últimos minutos.

    Julian Ryerson: 6/10

    Ryerson mostró su habitual despliegue en el costado y ofreció una opción de pase por fuera. Replegó con diligencia para impedir que el Sabah aprovechara los espacios a la espalda de los carrileros adelantados del Dortmund, aunque sus últimos pases carecieron de la precisión que mostraron los centrocampistas.

    Daniel Svensson: 6/10

    Svensson cumplió su función hasta que fue sustituido en el minuto 77. Ayudó a mantener la amplitud del equipo y participó en varios de los 23 centros que el Dortmund envió al área. Una actuación correcta, sin alardes.

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    Centrocampo

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Como titular en una posición central, Chukwuemeka dejó destellos de su capacidad para conducir el balón. Ayudó a llevar el juego desde el tercio defensivo hasta las zonas de ataque antes de ser sustituido en el minuto 71, dentro de un triple cambio para asegurar el resultado.

    Joey Veerman - 8/10

    Una actuación de gran calidad del neerlandés. Veerman fue el principal artífice del gol de la victoria, con una asistencia medida a la perfección para Guirassy en el minuto 53. Su visión de juego y su capacidad para superar el bloque medio del Sabah fueron cruciales para el juego ofensivo del Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha marcó la pauta desde el principio con una inteligente asistencia para el primer gol en el minuto 10. Se movió por espacios peligrosos y fue un enlace clave en el juego hasta que fue sustituido en el minuto 71 para dosificar sus esfuerzos.

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    Ataque

    Fabio Silva - 6/10

    Silva se empleó a fondo en los pasillos interiores para sacar de su posición a los defensas del Sabah y abrir espacios para Guirassy. Aunque no marcó, sus movimientos fueron fundamentales para que el Dortmund llegara a los 23 remates. Fue sustituido bien entrado el tiempo de descuento.

    Serhou Guirassy - 9/10

    El mejor jugador del partido, sin discusión. Guirassy demostró un instinto goleador excepcional: marcó en el minuto 10 para calmar los nervios y volvió a hacerlo en el 53 para dar la victoria a su equipo. Su eficacia de cara a portería marcó la diferencia entre ambos conjuntos, al convertir en goles ocasiones de gran valor.

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    Suplentes y entrenador

    Joane Gadou - 6/10

    Entró en el minuto 71 por Bensebaini. Mantuvo la solidez defensiva y respondió bien ante la exigencia física de los suplentes que el Sabah introdujo en los últimos minutos.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Entró en el minuto 71 por Chukwuemeka para aportar más control y cobertura defensiva en el centro del campo durante la recta final.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Sustituyó a Nmecha en el minuto 71. Su experiencia fue clave para conservar el balón y bajar el ritmo cuando el Sabah intentaba ganar impulso en busca del empate en los últimos minutos.

    Maximilian Beier - 5/10

    Entró por Svensson en el minuto 77. Apenas tuvo ocasiones de influir en el partido, ya que el Dortmund se centró en controlar el juego en lugar de buscar un tercer gol.

    Ethan Nwaneri - Sin calificar

    Entró por Fabio Silva en el minuto 91 para disputar los últimos instantes. No tuvo tiempo suficiente para influir en el juego.

    Niko Kovac - 7/10

    El planteamiento táctico de Kovac permitió al Dortmund imponerse en goles esperados (3,06 frente a 1,13). Su decisión de refrescar el centro del campo y la defensa con un triple cambio en el minuto 71 demostró una buena lectura del partido y neutralizó los intentos del Sabah de volver a meterse en el encuentro.

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