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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de los jugadores del Bayern de Múnich contra el Augsburgo: Harry Kane da dos asistencias, pero un error de Manuel Neuer le cuesta caro al equipo de Vincent Kompany

Bayern Múnich
Bundesliga
H. Kane
M. Neuer
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Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo

El Bayern de Múnich empató 2-2 con el Augsburgo en un caótico derbi bávaro marcado por un dominio estadístico extremo y fragilidad defensiva. Pese a que Harry Kane dio dos asistencias, un error histórico en los primeros compases y la eficacia de los locales obligaron al Rekordmeister a conformarse con un punto.

Vincent Kompany se estará devanando los sesos en el WWK Arena después de ver cómo su equipo dominó el 70 % de la posesión y registró la impresionante cifra de 30 disparos, para acabar marchándose con un empate 2-2. El tono quedó marcado desde el primer minuto, cuando una falta de concentración permitió a Raphael Fellhauer adelantar al Augsburg, firmando uno de los goles más rápidos de la historia de la Bundesliga.

El dominio estructural del Bayern en el tercio medio fue evidente, pero su defensa adelantada se vio puesta a prueba repetidamente por las transiciones verticales del Augsburg.

La segunda parte trajo una breve reacción cuando Kane se convirtió en asistente y sirvió el empate a Ismael Saibari en el minuto 55. Sin embargo, las fragilidades defensivas reaparecieron, ya que Ricardo Ribeiro devolvió la ventaja a los locales contra el desarrollo del juego.

El Bayern acabó rescatando un punto por medio del suplente Nathaniel Brown, de nuevo con asistencia de Kane, pero la diferencia de goles esperados (xG), de 5,2 a 2,2 a favor del Bayern, sugiere que fue un partido que no lograron ganar por su mala puntería y por errores individuales en defensa.

  • imago-sport-1084312614.jpgBeautiful Sports International

    Portería y defensa

    Manuel Neuer - 3/10

    Un día para olvidar para el veterano capitán. Neuer quedó señalado apenas un minuto después del inicio del partido, al cometer lo que ha sido descrito como un error histórico que permitió a Fellhauer abrir el marcador. Aunque después realizó 3 paradas, sus salidas estuvieron marcadas por la imprecisión y le faltó su autoridad habitual en el área, firmando una actuación que aumentará las dudas sobre su estado de forma actual.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Upamecano tuvo mucho protagonismo en la salida de balón del Bayern, pero sufrió con la verticalidad de los contraataques del Augsburg. Aunque contribuyó a las 11 intercepciones del equipo, su colocación en el gol de Ribeiro fue cuestionable, ya que la defensa no logró reducir espacios de forma eficaz durante una transición rápida.

    Jonathan Tah - 5/10

    El fichaje veraniego tuvo dificultades para contener los movimientos de Ribeiro. Aunque el Bayern se impuso por alto, ganando 3 duelos aéreos por 1, Tah quedó a menudo en tierra de nadie cuando el Augsburg superó el centro del campo. Le faltó velocidad de recuperación para cubrir con eficacia los carriles exteriores en este planteamiento táctico concreto.

    Alphonso Davies - 7/10

    Davies fue una de las principales fuentes de amplitud, incorporándose constantemente al ataque. Su velocidad de recuperación fue vital para evitar más daños al contraataque, y resultó fundamental para que el Bayern mantuviera una presión sostenida que se tradujo en 9 córners a lo largo del partido.

    Josip Stanisic - 6/10

    Actuando en el lado derecho de la línea defensiva, Stanisic estuvo bastante correcto con el balón antes de ser sustituido por Nathaniel Brown en el minuto 67, cuando Kompany buscaba cambiar el partido. Le costó ofrecer la amenaza por fuera necesaria para romper un bloque bajo, aunque en líneas generales se mostró seguro en sus duelos individuales.

  • imago-sport-1084313210.jpgDeFodi Images

    Centrocampista

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    El joven fue el metrónomo del Bayern, completando la gran mayoría de sus pases mientras el equipo acumulaba 582 pases en total. Pavlovic mostró una gran madurez a la hora de reciclar la posesión y ganar segundas jugadas, aunque en ocasiones se vio superado cuando el Augsburg salía al ataque con muchos efectivos. Fue sustituido en el minuto 87.

    Ismael Saibari - 8/10

    Saibari fue la presencia más determinante del Bayern en el último tercio antes de su sustitución. Marcó un gran gol en el minuto 55, midiendo a la perfección su desmarque para conectar con el envío de Kane. Su energía entre líneas fue un problema constante para la zaga del Augsburg hasta que fue reemplazado en el minuto 67.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kimmich actuó con su habitual inteligencia táctica, moviéndose entre líneas para facilitar el juego. Fue responsable de muchos de los 25 centros del equipo y ayudó a mantener el 70 % de posesión. Sin embargo, se irá decepcionado porque el dominio creativo del equipo no se tradujo en más goles claros.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Luis Diaz - 6/10

    Ubicado en una posición más retrasada de lo habitual, Diaz dejó destellos de su brillantez técnica, pero le faltó la disciplina defensiva necesaria para proteger la zona central de transición. Fue sustituido en los últimos minutos por Leonhard Karl tras una actuación en la que le costó influir en el último tercio tanto como Kompany habría esperado.

    Michael Olise - 6/10

    Olise fue una amenaza constante en la banda y contribuyó a los 30 disparos totales del Bayern. Aunque deslumbró con su regate, su pase final a veces dejó que desear ante un área del Augsburg muy poblada. Sigue siendo una pieza vital del engranaje, pero hoy le faltó ese toque decisivo.

    Harry Kane - 9/10

    Incluso cuando no marca, Kane sigue siendo el eje de todo lo bueno de este Bayern. Dio la asistencia para el empate de Saibari y volvió a ejercer de asistente en el gol del empate final de Brown. Con dos asistencias y un papel central en casi todas las jugadas de ataque, fue el técnico más destacado del partido.

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Serge Gnabry - 6/10

    Entró en el minuto 67 por Saibari. Aportó verticalidad y obligó a los carrileros del Augsburg a hundirse más, pero no encontró el gol de la victoria pese a disponer de varias ocasiones.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Una entrada soñada para el suplente. Tras entrar en el minuto 67 por Stanisic, mantuvo la calma para marcar el vital empate en el minuto 80 a pase de Kane, justificando la decisión de Kompany de cambiar las piezas.

    Leonhard Karl - N/D

    Entró en el minuto 87. Tuvo demasiado poco tiempo para influir de manera significativa en el desarrollo del partido.

    Tom Bischof - N/D

    Un cambio táctico tardío en el minuto 87. Tocó muy pocos balones mientras el partido alcanzaba un desenlace frenético.

    Vincent Kompany - 6/10

    Tácticamente, el equipo de Kompany fue dominante, y las cifras de xG sugieren que su sistema generó ocasiones más que suficientes para ganar con comodidad. Sin embargo, la vulnerabilidad defensiva y el hecho de no tener en cuenta la intensidad inicial del Augsburg juegan en su contra. Sus sustituciones fueron efectivas, especialmente la entrada del goleador Brown.

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