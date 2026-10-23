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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Las notas de los jugadores del Al Nassr ante el Al-Faisaly: Cristiano Ronaldo y Angelo Gabriel aseguran la victoria en Majmaah

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C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
1ª División

Al Nassr logró una victoria a domicilio crucial por 3-1 ante Al-Faisaly, gracias a la eficacia de su ataque de renombre. Los goles de Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo y el suplente Angelo Gabriel fueron demasiado para los locales, pese al susto que sufrió Al Nassr a mitad del partido.

El Al Nassr demostró su superioridad táctica en el Majmaah Sports City y resolvió un partido que podía complicarse con una solvente victoria por 3-1. El equipo visitante impuso su dominio desde el principio: Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador en el minuto 4 tras una precisa asistencia de Sadio Mane.

El Al Nassr controló el ritmo durante el resto de la primera parte, aunque se mantuvo atento a las transiciones del Al-Faisaly. Así llegó al descanso con una ventaja de 1-0, fruto de una actuación disciplinada, pero algo cautelosa.

En la segunda parte, el Al Nassr aumentó la intensidad y Ronaldo amplió la ventaja apenas cuatro minutos después de la reanudación gracias a una asistencia de Joao Felix. Un despiste permitió a Theo Bongonda recortar distancias para el Al-Faisaly en el minuto 66 y puso brevemente en peligro el control del equipo visitante.

Sin embargo, la entrada de jugadores de refresco dio resultado: Gabriel marcó en el minuto 79 para restablecer la ventaja de dos goles. El Al Nassr se llevó así los tres puntos y mantuvo la presión en la parte alta de la clasificación.

GOAL puntúa a los jugadores del Al Nassr en el Majmaah Sports City...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Portería y defensa

    Bento - 6/10:

    El portero brasileño tuvo una tarde relativamente tranquila, con solo dos disparos a puerta en contra. Apenas tuvo que intervenir durante la primera hora, pero poco pudo hacer para evitar el ajustado remate de Bongonda en el minuto 66. Estuvo seguro en la distribución del balón y ayudó al Al Nassr a iniciar el juego desde atrás ante la presión moderada del Al-Faisaly.

    Nawaf Boushal - 6/10:

    Desde el lado derecho de la defensa, Al-Boushail trabajó sin descanso, aunque en ocasiones quedó fuera de posición cuando el Al-Faisaly buscó el contraataque. Apoyó bien por la banda, pero a sus últimos pases les faltó la precisión que mostraron sus compañeros más adelantados.

    Abdulelah Al-Amri - 7/10:

    Al-Amri firmó una actuación sólida, especialmente por alto, donde se impuso a los delanteros del Al-Faisaly. Fue contundente en las entradas y mostró un buen entendimiento con Martinez para mantener la línea defensiva adelantada durante la mayor parte del partido.

    Inigo Martinez - 7/10:

    El veterano español aportó el liderazgo defensivo necesario en este tipo de partidos fuera de casa. Martinez destacó por su colocación y neutralizó varios intentos de los locales con balones largos. Mantuvo un alto porcentaje de acierto en el pase y fue el principal encargado de hacer progresar el balón desde el tercio defensivo.

    Awad Aman - 5/10:

    Un partido difícil para el joven. Vio una tarjeta amarilla temprana en el minuto 14, lo que pareció frenar su agresividad habitual. Su disciplina táctica fue irregular y el entrenador lo sustituyó en el descanso en busca de más estabilidad en la banda.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Centrocampo

    Abdullah Al-Khaibari - 7/10:

    El sostén defensivo del centro del campo, Al-Khaibari protegió eficazmente a la línea de cuatro hasta que fue sustituido en el minuto 81. Ganó varios balones divididos cruciales y permitió que los jugadores creativos situados por delante de él brillaran sin tener que preocuparse por las tareas defensivas.

    Samu Costa - 6/10:

    Una actuación algo irregular del centrocampista. Aunque recorrió mucho terreno, la tarjeta amarilla que vio en el minuto 24 le obligó a jugar con cautela. Le costó mantener el mismo nivel técnico que Felix y acabó siendo sustituido en el minuto 67, cuando Al Nassr buscaba recuperar el control.

    Joao Felix - 8/10:

    Felix hizo gala de su habitual inteligencia para ocupar los espacios y se movió constantemente entre líneas para generar superioridades. Su visión de juego quedó patente en el minuto 49, cuando asistió a Ronaldo en su gol. Fue una amenaza constante para Al-Faisaly.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Abdullah Al-Hamdan - 8/10:

    Al-Hamdan marcó la pauta del partido con una definición certera en el minuto 4. Su movilidad sin balón fue excelente: a menudo arrastró a los defensas para generar espacios para Ronaldo. Siguió siendo una amenaza durante los 81 minutos que estuvo sobre el césped, antes de ser sustituido tras una actuación muy productiva.

    Sadio Mane - 7/10:

    La influencia de Mane se dejó sentir desde el principio, con la asistencia en el primer gol. Su velocidad y verticalidad obligaron al Al-Faisaly a replegarse en un bloque bajo, aunque se marchará decepcionado por no haber marcado. Acabó siendo sustituido en el minuto 86 para reservar fuerzas de cara a los próximos partidos.

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    El capitán respondió cuando más importaba y marcó el decisivo segundo gol en el minuto 49. Ronaldo hizo gala de su extraordinaria movilidad y siguió siendo el eje de todos los ataques del Al Nassr. Su sola presencia obligó a la defensa del Al-Faisaly a retrasar la línea más de lo que le habría gustado.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ayman Yahya - 6/10:

    Entró por Aman en el descanso y aportó más equilibrio en la banda. Trabajó mucho en defensa y jugó sin complicarse para proteger la ventaja.

    Angelo Gabriel - 8/10:

    Un cambio que transformó el partido. Entró en el minuto 67 y aportó velocidad y verticalidad. Su gol en el 79 sentenció el encuentro y demostró su capacidad para definir con precisión en momentos de máxima presión.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Entró en el minuto 81 para reforzar el centro del campo y ayudó a cerrar el partido sin mayores sobresaltos.

    Saad Hussain Haqawi - S. C.:

    Entró en el minuto 81 para aportar cobertura defensiva en los últimos compases.

    Salem Al-Najdi - S. C.:

    Entró en el minuto 86 para consumir los últimos minutos.

    Ange Postecoglou - 8/10:

    El planteamiento táctico del entrenador permitió al Al Nassr dominar la posesión, aunque estuvo repartida al 50 % entre ambos equipos, gracias a llegadas de mayor calidad. Su decisión de dar entrada a Gabriel fue un acierto decisivo que frenó el impulso del Al-Faisaly justo cuando empezaba a meterse de nuevo en el partido.

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