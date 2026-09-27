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Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de los jugadores de Portugal contra Noruega: Joao Felix y Goncalo Ramos marcan para asegurar una victoria vital en Oslo

Portugal
Noruega
Noruega vs Portugal
UEFA Nations League A

Portugal logró una crucial victoria por 2-1 sobre Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, manteniendo su inicio perfecto en la fase de grupos. A pesar de que Erling Haaland vio puerta para los locales, la pegada de Joao Felix y Goncalo Ramos aseguró que Portugal se marchara de Ullevaal con los tres puntos.

Portugal mostró una notable solidez táctica en Oslo, resistiendo un vendaval estadístico para imponerse por 2-1. Pese a ceder un 59% de la posesión y enfrentarse a 20 disparos de una selección noruega que presionó alto, Portugal demostró el valor de la eficacia por encima del volumen. El gol inicial de Joao Felix proporcionó una plataforma perfecta, aunque la segunda parte exigió una respuesta rápida después de que el talismán de Noruega igualara el marcador.

El partido quedó definido en gran medida por la capacidad de Portugal para absorber la presión, como reflejan unos impresionantes 32 despejes y 22 intercepciones. Aunque Noruega dominó la batalla de los goles esperados (xG) por 2,88 a 0,87, la eficacia de Portugal de cara a portería resultó decisiva. La victoria deja a Portugal en lo más alto del Grupo 4 con un pleno de seis puntos en dos partidos, lo que subraya su condición de serio aspirante en la campaña de la Liga de Naciones de esta temporada.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Diogo Costa - 8/10

    Actuación vital del guardameta del Oporto, que tuvo mucho más trabajo del que le habría gustado. Costa realizó cinco paradas cruciales para mantener a raya a Noruega, especialmente durante el asedio de la primera parte, en la que los locales dominaron la posesión. Aunque poco pudo hacer para evitar el remate a bocajarro de Haaland en el minuto 51, su colocación y su seguridad con el balón fueron impecables durante el resto del encuentro.

    Nuno Mendes - 7/10

    Mendes aportó su habitual despliegue físico en la banda izquierda, equilibrando sus obligaciones defensivas ante la amenaza de Antonio Nusa. Formó parte de una línea defensiva obligada a replegarse, contribuyendo al elevado número de despejes del equipo. Su velocidad de recuperación fue esencial en las transiciones, evitando que Noruega aprovechara el espacio a la espalda del doble pivote de Portugal.

    Renato Veiga - 6/10

    Encargado de la ingrata tarea de frenar a Haaland, Veiga firmó una actuación irregular. Mostró una gran fortaleza física en la primera parte, pero en ocasiones se vio superado por los movimientos del tridente ofensivo de Noruega.

    Ruben Dias - 7/10

    El capitán predicó con el ejemplo, dirigiendo a una unidad defensiva que se enfrentó a 20 disparos. Dias fue clave en los 32 despejes realizados por el equipo, poniendo constantemente el cuerpo. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 88 por una falta táctica, una intervención necesaria para frenar un peligroso contraataque final de los noruegos.

    Joao Cancelo - 6/10

    Cancelo estuvo más contenido de lo habitual en sus incorporaciones al ataque, en línea con las exigencias tácticas del partido. Tuvo problemas por momentos para lidiar con las rotaciones por fuera de Noruega en su banda, pero mantuvo la disciplina posicional durante todo el encuentro, completando una actuación que exigió un alto nivel de concentración.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Centrocampista

    Joao Palhinha - 7/10

    El ancla del centro del campo fue esencial para desactivar la capacidad de creación de Martin Oedegaard. Palhinha firmó un alto número de intercepciones y vio la amarilla en el minuto 49 por una entrada contundente. Su presencia permitió que los jugadores más creativos brillaran por momentos, aunque fue sustituido en el minuto 81 después de que el cansancio le pasara factura.

    Joao Neves - 6/10

    Neves tuvo problemas para imponer su control habitual con el balón, ya que el 41 % de posesión de Portugal limitó sus oportunidades de marcar el ritmo. Fue eficaz en su trabajo de contención defensiva, pero se vio superado durante los rápidos ataques verticales de Noruega. Fue sustituido al inicio de la segunda parte, ya que Jorge Jesus buscaba más profundidad por las bandas.

    Pedro Neto - 8/10

    Una de las grandes chispas creativas de Brasil. Neto dio la asistencia del primer gol de Joao Felix en el minuto 17, mostrando una excelente visión para romper la defensa noruega. Su velocidad al contragolpe fue una amenaza constante hasta su sustitución en el minuto 87.

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    Ataque

    Francisco Conceicao - 6/10

    Conceicao trabajó duro en las fases de presión, pero le costó encontrar soluciones ante Ryerson. A menudo quedó aislado, ya que Portugal jugó al contraataque, y fue el primer jugador sustituido en el minuto 55, cuando el entrenador buscó cambiar el dibujo táctico.

    Joao Felix - 8/10

    Felix silenció a sus críticos con una actuación serena, abriendo el marcador en el minuto 17 con una definición clínica. Más allá de su gol, fue el principal nexo entre el centro del campo y el ataque, moviéndose con acierto en espacios reducidos pese a la falta de posesión sostenida de Portugal.

    Goncalo Ramos - 7/10

    Ramos fue en gran medida una figura secundaria en la primera parte, pero apareció cuando más importaba. Apenas tres minutos después de que Noruega empatara, Ramos marcó en el minuto 54 para devolverle la ventaja a Portugal. Su capacidad para marcar a partir de un suministro limitado fue la diferencia entre un empate y una victoria.

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    Suplentes y entrenador

    Vitinha - 6/10

    Entró en el minuto 55 para ofrecer una mejor conservación del balón. Consiguió calmar el partido durante el resto del encuentro, ayudando a Portugal a mantener la compostura y el control durante un reajuste táctico.

    Rafael Leao - 6/10

    Entró en el minuto 55 para aprovechar el cansancio de la defensa de Noruega. Aunque no logró marcar, su presencia obligó a los laterales noruegos a quedarse más atrás, aliviando parte de la presión sobre la portería de Portugal.

    Ruben Neves - 6/10

    Aportó piernas frescas en los minutos finales, reemplazando a Palhinha para asegurar el resultado.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entró tarde para ayudar a gestionar el reloj. Vio una tarjeta amarilla en el tiempo de descuento (90+4') por una falta táctica.

    Trincao - N/A

    Entró en el minuto 81, pero tuvo pocas intervenciones.

    Jorge Jesus - 7/10

    El entrenador acertó tácticamente en términos de eficacia. Aunque le preocupará la cantidad de ocasiones que creó Noruega, su decisión de apostar por un estilo clínico al contraataque dio sus frutos. Sus sustituciones en el minuto 55 estuvieron perfectamente medidas para recuperar el control tras el empate de Haaland.

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