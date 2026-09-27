Portugal mostró una notable solidez táctica en Oslo, resistiendo un vendaval estadístico para imponerse por 2-1. Pese a ceder un 59% de la posesión y enfrentarse a 20 disparos de una selección noruega que presionó alto, Portugal demostró el valor de la eficacia por encima del volumen. El gol inicial de Joao Felix proporcionó una plataforma perfecta, aunque la segunda parte exigió una respuesta rápida después de que el talismán de Noruega igualara el marcador.
El partido quedó definido en gran medida por la capacidad de Portugal para absorber la presión, como reflejan unos impresionantes 32 despejes y 22 intercepciones. Aunque Noruega dominó la batalla de los goles esperados (xG) por 2,88 a 0,87, la eficacia de Portugal de cara a portería resultó decisiva. La victoria deja a Portugal en lo más alto del Grupo 4 con un pleno de seis puntos en dos partidos, lo que subraya su condición de serio aspirante en la campaña de la Liga de Naciones de esta temporada.