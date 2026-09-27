Diogo Costa - 8/10

Actuación vital del guardameta del Oporto, que tuvo mucho más trabajo del que le habría gustado. Costa realizó cinco paradas cruciales para mantener a raya a Noruega, especialmente durante el asedio de la primera parte, en la que los locales dominaron la posesión. Aunque poco pudo hacer para evitar el remate a bocajarro de Haaland en el minuto 51, su colocación y su seguridad con el balón fueron impecables durante el resto del encuentro.

Nuno Mendes - 7/10

Mendes aportó su habitual despliegue físico en la banda izquierda, equilibrando sus obligaciones defensivas ante la amenaza de Antonio Nusa. Formó parte de una línea defensiva obligada a replegarse, contribuyendo al elevado número de despejes del equipo. Su velocidad de recuperación fue esencial en las transiciones, evitando que Noruega aprovechara el espacio a la espalda del doble pivote de Portugal.

Renato Veiga - 6/10

Encargado de la ingrata tarea de frenar a Haaland, Veiga firmó una actuación irregular. Mostró una gran fortaleza física en la primera parte, pero en ocasiones se vio superado por los movimientos del tridente ofensivo de Noruega.

Ruben Dias - 7/10

El capitán predicó con el ejemplo, dirigiendo a una unidad defensiva que se enfrentó a 20 disparos. Dias fue clave en los 32 despejes realizados por el equipo, poniendo constantemente el cuerpo. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 88 por una falta táctica, una intervención necesaria para frenar un peligroso contraataque final de los noruegos.

Joao Cancelo - 6/10

Cancelo estuvo más contenido de lo habitual en sus incorporaciones al ataque, en línea con las exigencias tácticas del partido. Tuvo problemas por momentos para lidiar con las rotaciones por fuera de Noruega en su banda, pero mantuvo la disciplina posicional durante todo el encuentro, completando una actuación que exigió un alto nivel de concentración.